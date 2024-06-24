Michael Saylor'dan Bitcoin için 10 milyon dolar tahmini - Son Dakika
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Kripto

Michael Saylor'dan Bitcoin için 10 milyon dolar tahmini

Michael Saylor\'dan Bitcoin için 10 milyon dolar tahmini

MicroStrategy'nin kurucusu ve CEO'su Michael Saylor, Bitcoin'in geleceğine dair iddialı tahminlerde bulundu. Saylor, Bitcoin'in sadece bir ödeme aracı olmakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomik ölümsüzlük sunarak kurumsal yapıları dönüştürebileceğini savundu. Ayrıca, Bitcoin'in kişi başına 10 milyon dolar seviyesine ulaşabileceğini öne sürdü.

24.06.2024 12:05
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Son zamanlarda Bitcoin alımlarıyla dikkat çeken MicroStrategy'nin kurucusu ve CEO'su Michael Saylor, kripto para birimi Bitcoin için kişi başına 10 milyon dolarlık bir değer öngörüyor ve bu iddialı tahminle finans dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor. Saylor, Bitcoin'in sadece bir ödeme aracı olmakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomik ölümsüzlük sunarak kurumsal yapıları dönüştürebileceğini savunuyor.

Bitcoin'in Geleceği ve Ekonomik Ölümsüzlük Vizyonu

MicroStrategy'nin kurucusu ve CEO'su Michael Saylor, kripto para dünyasını sarsacak açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir programda konuşan Saylor, Bitcoin'in geleceğine dair iddialı tahminlerde bulunarak, dijital paranın kişi başına 10 milyon dolar seviyesine ulaşabileceğini öne sürdü.

Saylor, Bitcoin'in sadece bir ödeme aracı olmadığını, aynı zamanda kurumsal yapıları ekonomik açıdan sürdürülebilir kılacak bir araç olduğunu vurguladı. "Mükemmel para, ekonomik ölümsüzlüğü simgeler." diyen ünlü iş insanı, Bitcoin'in bu tanıma uyduğunu ve şirketlerin ömrünü uzatma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Çin'in de bu dijital para birimini benimseyeceğini öngören Saylor, Bitcoin'in global ekonomi üzerinde devrim niteliğinde etkiler yaratacağını iddia etti. Ona göre, Bitcoin'e yatırım yapan şirketler, geleneksel para birimlerine bağlı kalanlara kıyasla çok daha uzun süre ayakta kalabilecek.

MicroStrategy CEO'su, ekonomi biliminin Satoshi Nakamoto'nun ortaya çıkışına kadar eksik kaldığını ancak Bitcoin ile birlikte tam anlamıyla bir bilim haline geldiğini savundu. Saylor'a göre, Blockchain teknolojisi ekonomik teorilerde köklü değişiklikler yaratıyor ve eski ekonomik modeller artık geçerliliğini yitiriyor.

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Son Dakika Kripto Michael Saylor'dan Bitcoin için 10 milyon dolar tahmini - Son Dakika

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