Microsoft ABD ordusuna 21,3 milyar dolarlık Artırılmış Gerçeklik gözlüğü satacak - Son Dakika
BBC

Microsoft ABD ordusuna 21,3 milyar dolarlık Artırılmış Gerçeklik gözlüğü satacak

01.04.2021 10:47
Microsoft ABD ordusuna 21,3 milyar dolarlık Artırılmış Gerçeklik gözlüğü satacak, System.String[]

Amerikan teknoloji devi Microsoft'un ABD ordusuna 10 yıl içinde 21,3 milyar dolarlık Artırılmış Gerçeklik teknolojisiyle üretilmiş gözlük satacağı açıklandı.

Amerikan teknoloji devi Microsoft'un ABD ordusuna 10 yıl içinde 21,3 milyar dolarlık Artırılmış Gerçeklik teknolojisiyle üretilmiş gözlük satacağı açıklandı. Anlaşma kapsamında Microsoft, ABD ordusu için 120 binden fazla HoloLens gözlük üretecek.

Kullanıcıların gerçek ortamlara bindirilmiş hologramlar görmesini sağlayan gözlüklerin ABD'de üretileceği açıklandı.

Anlaşmanın duyurulmasından sonra Microsoft'un hisselerinin yüzde 3 değer kazandı.

Artırılmış Gerçeklik teknolojisi nedir?

Artırılmış Gerçeklik (AR), Sanal Gerçeklik'ten (VR) farklı. Bu teknolojide sanal gerçeklikteki gibi var olmayan bir ortam yaratılmıyor, bunun yerine gerçek ortamların üzerine grafikler bindiriliyor.

HoloLens gözlükleri halihazırda 3 bin 500 dolardan satılıyor.

Bu gözlükler işletmelerin yazılım uygulamalarına entegre edilerek kullanılıyor.

Gözlüklerin kullanıcıları arasında mimarlık firmaları, hastaneler, üniversiteler, otomotiv şirketleri de var. Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu (NASA) da bu gözlükleri kullanıyor.

Microsoft gözlüklerin prototipinin oluşturulması aşamasında, Entegre Artırılmış Gerçeklik Sistemi (IVAS) projesi kapsamında HoloLens'lerin askeri versiyonları için son iki yıldır ABD ordusuyla çalışıyordu.

Şirket, ABD ordusunun projede üretim aşamasına geçtiğini duyurdu. Microsoft'un açıklamasında bu gözlüklerin "askerlerin güvenliğini ve etkinliğini artıracağı" belirtildi.

Microsoft çalışanları: Silah projeleri iptal edilsin

Açıklamada "Bu program, farklı senaryolarda durumsal farkındalığı güçlendiriyor, bilgi paylaşımına izin veriyor ve karar alma süreçlerine yardımcı oluyor" denildi.

Microsoft 2018'de IVAS programı için ABD ordusuyla 480 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Bu anlaşmadan sonra en az 94 Microsoft çalışanı sözleşmenin iptal edilmesi ve silah teknoloji geliştirilmesinden vazgeçilmesi için dilekçe vermişti.

Microsoft ABD ordusuna 21,3 milyar dolarlık Artırılmış Gerçeklik gözlüğü satacak
Microsoft ABD ordusuna 21,3 milyar dolarlık Artırılmış Gerçeklik gözlüğü satacak

Amerika Birleşik Devletleri, Microsoft, Silah, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Microsoft ABD ordusuna 21,3 milyar dolarlık Artırılmış Gerçeklik gözlüğü satacak - Son Dakika

BBC

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