Microsoft, Hong Kong\'un dijital para birimi projesine ortak oldu

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Hong Kong Monetary Authority (HKMA) ve Ant Digital ile Hong Kong'un toptan Merkez Bankası Dijital Para Birimi (wCBDC) projesinde kilit bir rol oynamaya hazırlanıyor. Bu iş birliği, şehrin dijital finansal yeniliklerde lider konuma gelmesinde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor, Microsoft'un teknoloji ve inovasyon konusundaki derin uzmanlığıyla destekleniyor.

Hong Kong, Dijital Para Birimi İçin Microsoft İle Ortaklık Kurdu

Hong Kong'un dijital para birimi projesini yöneten kurum olan Hong Kong Monetary Authority, dünya çapında tanınan teknoloji şirketi Microsoft ve Ant Digital ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

Hong Kong Monetary Authority (HKMA) tarafından başlatılan yenilikçi bir proje olan wCBDC (wholesale Central Bank Digital Currency) projesinde iş birliği yaparak önemli bir destek kazandı. Bu iş birliği, Hong Kong'un dijital finansal yenilikler konusunda bir lider olarak konumunu güçlendirme yönünde önemli bir adım olarak görülüyor.

Hong Kong Monetary Authority, dijital finans dünyasında yenilikçi bir adım atarak, tokenleştirilmiş mevduat ve varlıkları keşfetmek ve bir merkez bankası dijital para birimi için bir mutabakat platformu oluşturmayı amaçlayan wCBDC için pilot uygulama planlarını duyurdu. "Project Ensemble" adı verilen bu girişim, Hong Kong'un en son finansal teknolojilere yönelik taahhüdünü vurguluyor.

HKMA'nın CEO'su Eddie Yue Wai-man, wCBDC'nin pilot uygulamasının Hong Kong'u uluslararası bir finans merkezi olarak daha da yükselteceğine inanıyor. Hong Kong, dijital para birimlerine yönelik bu adımla, dijital mevduat ve varlıklar alanında öncülük etmeyi, üst düzey yetenek ve piyasa katılımcılarını çekmeyi hedefliyor. Ayrıca Yue, ülkenin Blockchain teknolojisine, CBDC'ler dahil, uzun süredir devam eden taahhüdünü vurgulayarak, şehri küresel finansal yeniliklerin ön saflarına taşıyacaklarına inandığını dile getirdi.

Ayrıca HKMA, Microsoft ve Ant Digital arasındaki iş birliği, ortak standartlar oluşturarak ve dijital finansal yenilikler için uygun bir ortamı teşvik ederek birlikte çalışma anlamına geliyor. Bu girişim, Hong Kong'un uluslararası statüsünü güçlendirmenin yanı sıra, kripto para dünyasında yenilikçi bir lider olarak konumunu da sağlamlaştırıyor.