"Migros Tiyatro Festivali" 25 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika

Migros, hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan tiyatrolara destek olmak hem de evlerde hoşça vakit geçirilmesini sağlamak amacıyla 25 Ocak- 14 Mart arasında "Migros Tiyatro Festivali" düzenleyecek.

Çocuklara ve yetişkinlere yönelik 40 oyunun sahneleneceği festival, çevrim içi MigrosTV üzerinden izlenebilecek.

10 çocuk ve 10 yetişkin oyununun 2 gösterim olarak yayınlanacağı festivalde, oyunlar gösterim zamanından itibaren 48 saat boyunca izlenebilecek.

Migros Tiyatro Festivali'nin çocuk oyunlarından "Yeşil Elma Gönül Alma" 25 Ocak ve 30 Ocak'ta, "Temiz Bir Dünya" 27 Ocak ve 6 Şubat'ta, "Oz Büyücüsü" 30 Ocak ve 4 Şubat'ta, "Bremen Mızıkacıları" 1 ve 7 Şubat'ta, "Küçük Hezarfen" 3 ve 9 Şubat'ta, "Arı Maya Kayıp Kıta Amazon" 26 Ocak ve 31 Ocak'ta, "Sinbad ve Adalar Prensesi" 28 Ocak ve 7 Şubat'ta, "Mavi Şehir" 2 ve 8 Şubat'ta, "Kutup Masalı" 31 Ocak ve 5 Şubat'ta, "Bal Arıları ve Hınzır Ayı" ise 29 Ocak ve 6 Şubat'ta yayınlanacak.

Festivalin yetişkin oyunları; "Ahududu" 30 Ocak ve 21 Şubat'ta, " Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi" 13 Mart ve 14 Şubat'ta, "Kibarlık Budalası" 6 ve 27 Şubat'ta, "Karanlıkta Komedi" 13 Şubat ve 6 Mart'ta, "Seninle Evlenir miyiz?" 7 Mart ve 14 Şubat'ta, "Yaşar ne Yaşar ne Yaşamaz" 7 ve 28 Şubat'ta, "Suit" 13 Şubat ve 7 Mart'ta, "Shirley" 12 Şubat ve 8 Mart'ta, "Nereye Gitti Bütün Çiçekler?" 5 Şubat ve 14 Mart'ta, "Ödünç Yaşamlar" ise 31 Ocak ve 20 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

Yayınlar, Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Mobilet üzerinden alınan biletlerin üzerinde yer alan PNR kodu ile izlenecek. PNR kodu kasa fişinin yanı sıra SMS olarak da iletilecek.