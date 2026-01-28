Mıknatıslı Boncuk Yutan Kız Ameliyat Oldu

MARDİN'de karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan Eda Peker'in (4) bağırsağından 8 adet mıknatıslı boncuk çıkarıldı. 3 saat süren operasyonla sağlığına kavuşan Peker, 6 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi. Ameliyatı yapan Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mürsel Haspulat, özellikle 6 yaşından küçük çocuklar için parçacıklı ve mıknatıslı oyuncakların büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek, aileleri uyardı.

Nusaybin ilçesinde yaşayan Peker ailesinin kızları Eda Peker, evde oyun oynarken farklı zamanlarda yuttuğu mıknatıslar, bağırsaklarında hasara yol açtı. Peker'in mıknatıs yuttuğundan habersiz olan ailesi, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle kızlarını Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Peker, gaz sıkışması şüphesiyle verilen ağrı kesicinin ardından eve gönderildi. Ancak Peker'in şikayetleri artınca yeniden hastaneye başvuruldu. Yapılan röntgen tetkiklerinde yabancı cisim yuttuğu tespit edilen Peker, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mürsel Haspulat tarafından ameliyata alınan Peker'in bağırsaklarında farklı zamanlarda yuttuğu 8 adet boncuk mıknatısın birbirine yapışarak bağırsakları deldiği ve tıkadığı belirlendi. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatta bağırsaklar tek tek onarıldı, ameliyat sırasında tekrar röntgen çekilerek içeride başka parça kalıp kalmadığı kontrol edildi. Ağır geçen operasyonun ardından 6 gün yoğun bakımda kalan Peker, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

'PARÇACIKLI OYUNCAK VERMEYİN'

Ufak parçacıklı oyuncakların özellikle 6 yaşından küçük çocuklara verilmemesi gerektiği konusunda aileleri uyaran Op. Dr. Mürsel Haspulat, "Basit görünen bir oyuncak çocuğumuzu ölümle burun buruna getirdi. Bu tür mıknatıslar bağırsaklarda birleşerek hayati risk oluşturabiliyor. Aileler özellikle kış aylarında çocuklarını küçük ve parçalı oyuncaklardan, pillerden ve sert gıdalardan uzak tutmalı. 4 yaşındaki Eda, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle geldi. Normalde basit bir şekilde apandisit ya da bağırsak düğümlenmesi diye düşünebildiğimiz bir vakaydı. Ama sonrasında röntgenlerini çekip hızlıca ameliyata almamız gereken bir durumla karşı karşıya kaldık. Çünkü ailenin de fark etmediği şekilde 2-3 hafta içinde tane tane mıknatıs parçalarını yutmuş ve bu mıknatıs parçaları bağırsakları birbirine yaklaştırarak düğümlenmesine ve delinmesine neden olup çocuğun bağırsaklarının tıkanmasına neden olmuştu. Ameliyatta öncelikli karmaşık tabloyu tek tek çözerek delinmiş bağırsak kısımlarını onardık. 3 saat boyunca uğraştık, devamında ameliyatın ortasında röntgen çektik tekrar içeride başka bir parçacık var mı diye kontrol ettik. Bir tane kalmıştı, onu da çıkartıp ameliyatı tamamladık. Fakat çok ağır bir ameliyat olduğu ve genel durumu da bozulmuş olduğu için çocuğumuz 6 gün boyunca yoğun bakımda yatmak zorunda kaldı. Yoğun bakımda 3'üncü gününde çok şükür beslenmeye başladı, daha sonra da servisi aldık. Şu anda taburcu ettik. Çok iyi ve şanslı bir vaka olarak sonuçlandı. Aileleri kesinlikle bu basit mıknatıslı oyuncaklar konusunda şiddetle uyuyorum. Farklı zamanlarda yutulduğunda ölümle burun buruna gelmesine neden olabiliyor. 6 yaş öncesi çocuklara parçacıklı oyuncaklar, madeni paralar verilmemeli. Bu ay çok fazla madeni para yutmalar geldi, yemek borusunda takılı kalıp yine ölümcül tablolara yol açabiliyorlar. Leblebi gibi parçacıklı gıdaları bile ailelerin 6 yaşından küçük çocuklara vermemeleri gerekiyor" diye konuştu.

'HERKES BİZİM KADAR ŞANSLI OLMAYABİLİR, PARÇACIKLI OYUNCAKLARI ALMAYIN'

Baba İlyas Peker ise yaşadıkları süreci anlattı. Peker, "Bir hafta önce kızım sabah 5'te karın ağrısıyla annesini uyandırdı. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne gittiğimizde bize gazı var denildi, ağrı kesici verip bizi eve yolladılar. Diğer gün öğle saatlerinde ağrısı devam etti. Tekrar hastane gittik ve röntgen çektik. Yabancı cisim yuttuğunu öğrendik ve bizi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Mürsel Hoca, hemen kızımı ameliyata aldı. Ameliyat çok uzun sürdü. Ameliyat sonrası 1,5 ay önce aldığımız ve parça parça olan mıknatıslı boncukları yuttuğunu öğrendik. Biz büyük bir hata yaptık. Ama Allah bizi korudu, kızımız kurtuldu. Ama herkes bizim kadar şanslı olmayabilir. Lütfen parçacıklı oyuncaklardan uzak durun. Doktorumuz Mürsel Hoca başta olmak üzere hastane personeline çok teşekkür ediyorum" dedi.