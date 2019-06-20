Mikro Kredi Diyarbakır Bölge Müdürü Taş'tan Vali Akbıyık'a ziyaret
1 saat önce
Diyarbakır Mikro Kredi Bölge Müdürü Fatih Mehmet Taş ve beraberindekiler, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:16 Kaynak: İHA
Mikro Kredi Bölge Müdürü Fatih Mehmet
Taş ve beraberindekiler, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Bölge Müdürü Taş'tan Hakkari
'de yapılan ve yapılması planlanan hizmetler ve yardımlarla ilgili bilgi aldı.
Ziyarette Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Ticaret Müdürü Salih Çiftçi
, Kızılay
Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt
ve Saha Sorumlusu Burcu Orakçı da hazır bulundu. - HAKKARİ
Cani koca eşini öldürmeden önce havalimanından çiçeklerle karşılamış
Diyarbakır'da bulunan dev çekirge görenleri şaşırttı
Son Dakika! Yoklama kaçaklarına bedelli müjdesi: 1 Kasım'a kadar başvuranlar faydalanabilecek
Son Dakika! ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek