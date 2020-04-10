Milas'ta aşılama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, Covid-19 virüsü ile mücadelede için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.



Sahada üreticilerle ve yetiştiricilerle hizmet vermeye devam eden Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyenleri Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi'nin aşılama çalışmalarında canla başla mücadele ettiklerini belirten Arslan, "6 ekip, 25 kişilik kadro ile kırsal mahallelerimizde şap, E - Coli, kuduz ve çiçek aşısı çalışmalarını sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın evde kalması uyarılarında bulunarak, bizler sahadaki görevimizi mesai saati gözetmeksizin devam ettiriyoruz. Bu kötü günlerde üretimin devamlılığı adına müdürlük olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu kapsamda Şubat ayından itibaren Milas'ta 98 bin çiçek, 70 bin şap, 3 bin 500 E Coli, bin 900 kuduz aşısını yaptık. Personel izinlerini belirli bir seviyede tutuyoruz. Üretmek adına çalışmaya, sahada yer almaya devam edeceğiz" dedi.



Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise tüm koruyucu tedbirlerin alındığı belirtilerek, "Ülkemiz Covid-19 virüsü ile mücadele ederken Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Tekniker ve Teknisyenleri tüm koruyucu tedbirleri alarak ve sosyal mesafeyi koruyarak, tüm ilçelerimizde aşılama çalışmalarına devam etmektedir. İlimiz genelinde bin 547 Adet E - Coli, 29 bin 830 adet şap, 53 bin 636 adet LSD ve 695 adet kuduz aşılaması tamamlanmıştır" denildi.



Sahada çalışmalarını hız kesmeden sürdüren personellerine teşekkür eden Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak "Vatandaşlarımızın sağlığı için kendi sağlıklarını ikinci plana atan, il ve ilçe müdürlüklerimizde görevli aşılama yapan Veteriner Sağlık Hizmetleri Personellerimize özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - MUĞLA