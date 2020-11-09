Millet Bahçesi'ne 'Dünya Aynası' heykeli - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin turizmde Güney Kore açılımı meyvelerini vermeye başlarken, dünyaca ünlü Güney Koreli Sanatçı Young-ho Yoo'nun bağışladığı Dünya Aynası-Ayna Adam Heykeli, Bursa Millet Bahçesi'ne dikilecek. Güney Koreli sanatçının daha öncede Ekvator'un başkenti Kito kentinde uyguladığı heykel, hem iki ülke arasında gönül köprüsü görevi görecek hem de Bursa Millet Bahçesi'ne ayrı bir değer katacak.

Dünya'nın en fazla yurtdışı tatil yapan ülkelerinden biri olan ve 52 milyonluk nüfusunun yaklaşık 32 milyonunun bir haftalık tatilini yurtdışında geçirdiği Güney Kore'ye yönelik başlatılan Bursa tanıtımlarına bir yenisi daha eklendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi daha önce Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin katkılarıyla BEBKA ve TÜRSAB'ın da katılımlarıyla Güney Kore'de acenteler buluşması yapıp, THY'nin düzenlediği Dünya Golf Kupası'nda Bursa'nın tanıtımını yaparak, etkinlik sponsorları arasında yer almıştı. Güney Kore'nin ünlü sosyal medya fenomenleri ve Güney Kore'nin en büyük 5 seyahat acentesini Bursa'da ağırlayan Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Bursa tanıtım filmi Güney Kore'nin önde gelen tvN, YTN, Yeonhap News, CHONSUN TV, XtvN ve Korea Business TV gibi televizyon kanallarında toplamda 2.418.255 kişi tarafından izlenmişti.

Millet Bahçesi'ne heykel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, BEBKA, Yunus Emre Enstitüsü, Seul Büyükelçiliği, THY Seul Ofisi'nin girişimleriyle iki ülke arasındaki gönül köprüsünü kuvvetlendirecek bir adım da Güney Koreli sanatçı Young-ho Yoo'dan geldi. Sanatçı daha önce Ekvator'un başkenti Kito kentinde uygulanan 4 metre yüksekliğinde, 4 ton ağırlığında ve paslanmaz çelikten üretilen 'Dünya Aynası-Ayna Adam' heykelini Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladı. Bursa Millet Bahçesi'ne dikilecek heykel, Bursa'ya görsel anlamda büyük bir değer katacak.

Bursa belgeseli

Bu arada Güney Kore'nin en büyük yayın kuruluşlarından YTN, Dünya Aynası-Ayna Adam heykelinin Bursa Millet Bahçesi'ne montajı ve heykelin açılış töreni için Bursa'ya geliyor. Bursa'nın kültürel ve turistik unsurlarını konu alacak 30 dakikalık bir belgesel çekmek üzere gelen çekim ekibi, aynı zamanda Güney Kore sermayeli Bursa'daki sanayi kuruluşları, Koreli işletmeciler ve Kore savaşında şehit olan askerin yakınları ve gazilerle de söyleşi yapacak. Bursa Millet Bahçesi'ne dikilecek heykel ve Bursa'yı konu alan belgesel ile Bursa'nın Güney Korelilere tanıtımında önemli bir mesafe alınmış olacak. - BURSA