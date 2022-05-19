Milletvekili Aksal, Milli Eğitim Bakanı Özer'i ziyaret etti - Son Dakika
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Milletvekili Aksal, Milli Eğitim Bakanı Özer'i ziyaret etti

19.05.2022 12:43
Milletvekili Aksal, Milli Eğitim Bakanı Özer'i ziyaret etti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i TBMM'de ziyaret etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i TBMM'de ziyaret etti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, ziyarette Edirne'deki eğitim projelerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti

Aksal, Edirne'ye dair yatırımların AK Parti hükümetleri süresince en yüksek seviyeye ulaştığını ifade etti.

Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak ve 2023 hedeflerine güvenle yürümek için en büyük yatırımın eğitime, çocuklara ve gençlere yapıldığını aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Geçmişte kalabalık sınıflarda yaşanan sorunları öğrenme zorluklarını çözmek amacıyla, ülkemizin dört bir yanında 351 bin yeni derslik inşa ederek, okullarımıza 729 bin yeni öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Mevcut aktif görev yapan öğretmenlerimizin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı. Kütüphanesiz okul kalmayacak projesi kapsamında iki ay gibi bir sürede 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik.

Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Edirne'mizde de son yıllarda yapılan projelerimizde odak noktamız daima gelecek nesillerimizin kendini geliştirebilecekleri, bilim, teknoloji, kültür sanat gibi alanlarda modern eğitim hizmeti verebilmek olmuştur. İlimizde en fazla yatırım iktidarımız süresince gerçekleştirilmiştir. Esas aldığımız eğitim öğretim sisteminin öncelikli hedefi, evlatlarımızın iyi birer insan olarak yetişmelerini sağlamaktır."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milletvekili Aksal, Milli Eğitim Bakanı Özer'i ziyaret etti - Son Dakika


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