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Milletvekili Ali Özkaya'dan, Emirdağ'a ziyaret

6 saat önce

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Emirdağ ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Ali Özkaya'dan, Emirdağ'a ziyaret, System.String[]

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Emirdağ ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

Özkaya, ilk önce Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'yu ziyaret etti.

Koyuncu, belediye çalışmaları ve yapılacak olan yatırımlar hakkında Özkaya'ya bilgi vererek bazı isteklerde bulundu. Özkaya da Emirdağ için gereken desteği vereceklerinin sözünü verdi. Özkaya ve beraberindeki heyet daha sonra ilçedeki Amorium Antik Kenti gezerek tarihi ve kazı çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı.

Ziyarette Özkaya'ya, Koyuncu'nun yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Dişiçürük, İl Genel Meclis üyeleri Necati Şevik ve Hüseyin Duran, Davulga Belediye Başkanı Ergün Erdik, Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin de eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:24 Kaynak: AA
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