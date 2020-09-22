Milletvekili Canbey ve Başkan Orkan ziyaretlerde bulundular - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ilçe halkına daha iyi hizmet verebilmek için istişare ve ziyaret çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Orkan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile birlikte bir dizi ziyaretlerde ve istişarelerde bulundu. İlk olarak Karesi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gökhan Ünsal ile Aile Hekimi Dr. Hüseyin Gündoğdu'yu ziyaret eden Canbey ve Orkan, pandemi döneminde ön saflarda yeralarak özveriyle çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi. Canbey ve Orkan daha sonra Zeliha Kahraman ve dernek üyelerinin katıldığı ziyarette, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kahraman yürüttükleri çalışmalar hakkında Vekil Canbey ve Başkan Orkan'a bilgiler verdi.

Milletvekili Canbey ve Başkan Orkan daha sonra sırasıyla Karesi İlçe Emniyet Müdürü İlyas Eryılmaz'ı ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ı ziyaret ettiler. Eryılmaz'a ziyaretinde başarılar dileyen Başkan Orkan, teşekkür plaketi verdi. Canbey ve Orkan, Emniyet ziyaretlerinde şehit köşesinde şehit olan polisler için dua ettiler. Ziyarette yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alınırken, yürütülebilecek ortak projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Orkan ayrıca ziyaretler öncesinde Balıkesir'e atanarak göreve başlayan Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'ı da ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. - BALIKESİR