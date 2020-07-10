Milletvekili Çelebi: "Ayasofya'dan yükselecek ezan sesi tüm dünyada yankılanacak" - Son Dakika

Milletvekili Çelebi: "Ayasofya'dan yükselecek ezan sesi tüm dünyada yankılanacak"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu karanının iptali için Danıştay 10.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu karanının iptali için Danıştay 10. Dairesinde görülen davaya ilişkin, " Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya'dan yükselecek ezan sesi inşallah tüm dünyada yankılanacak" dedi.

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İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın camiye çevirdiği Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılan davanın Danıştay 10. Hukuk Dairesi tarafından görüldüğünü anımsatan Milletvekili Ekrem Çelebi, verilen kararın yerinde bir karar olduğunu söyledi. Türkiye'nin egemen, hür ve bağımsız bir ülke olduğunun altını çizen Çelebi, ABD ile birçok Avrupa ülkesinden 'Ayasofya'nın statüsü müze olarak kalmalı' çıkışını da Türkiye'nin içişlerine müdahale olarak değerlendirdi.


"Kimse bizim ibadethanelerimize karışamaz"


Türkiye'nin kendi sınırları içindeki kararların kendisinin vereceğini kaydeden Çelebi, şunları söyledi: "Danıştay'ın, oy birliğiyle Ayasofya hakkında verilen 'müzeye çevrilmesi' kararının hukuka aykırı olduğunu belirtmesiyle Ayasofya'nın cami statüsünü koruduğu tescillenmiş oldu. Biz kimsenin ibadethanelerine karışmıyoruz, hiçbir kimsenin ve ülkenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hakkı yoktur. Danıştay 10'uncu Dairesi de hukuken sağlam argümanlarla konunun çözülmesini sağlayarak oy birliğiyle karar aldı. Böylece Ayasofya'nın statüsü ile tartışmaların kökten ortadan kaldırabilecek hukuki nitelikte bir karar verilmiş oldu. Zincirler kırıldı, milletimizin vicdanına ve sesine kulak verilerek bir karar ortaya çıktı. İnşallah bundan sonra da Ayasofya cami olarak ibadete açılacak. Zamanında CHP zihniyetinin attığı adım da değiştirilmiş oldu. Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya'dan yükselecek ezan sesi tüm dünyada yankılanacak. Milletimize ve İslam alemine hayırlı uğurlu olsun." - AĞRI

Ekrem Çelebi, Danıştay, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 22:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Çelebi: 'Ayasofya'dan yükselecek ezan sesi tüm dünyada yankılanacak' - Son Dakika
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