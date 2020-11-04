Milletvekili Kenan Sofuoğlu Sakarya'da şehit polis memurunun evine ziyarette bulundu - Son Dakika

Dünya şampiyonu eski milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Erenler ilçesinde Yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan'ın ailesini ziyaret etti.

Sofuoğlu, annesi Nurhayat Sofuoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve eşi Meliha Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin eşi Filiz Yüce ile şehit polis memuru Tekcan'ın evini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Daha sonra aynı kazada yaralanan polis memuru Özkan Aslan'ın evini ziyaret eden Sofuoğlu ve beraberindekiler, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Ziyarette, emniyet mensupları da yer aldı.

Olay

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus ekibi, 15 Ekim'de, sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir aracı kovalarken Erenler Mahallesi 1139 Nolu Sokak'ta yolcu minibüsüyle çarpışmış, motosikletten düşen 2 polis memuru yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan polis memurlarından Mehmet Tekcan şehit olmuş, Özkan Aslan'ın ise vücudunda kırıklar bulunduğu belirtilmişti.

Gözaltına alınan minibüs sürücüsü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanmıştı.