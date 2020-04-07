Milletvekili Rizgin Birlik'ten 1500 koli gıda yardımı - Son Dakika

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, ihtiyaç sahibi 1500 aileye gıda yardımında bulundu.

Birlik, dünyayı etkisi altına alan salgın dönömende yardımlaşmanın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz iyi günde de kötü günde de vatandaşımızın, milletimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu sıkıntılı günleri hepimiz el birliğiyle aşacağımıza inanıyoruz. Bu millet, birçok sıkıntıyı aşmış bir milettir, bunu da en kısa zamanda aşacaktır. Bu salgında bir musibettir bu musibetlerden büyük dersler çıkarılması gerektiğine inanıyorum."

Birlik'in sağladığı 1500 gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırıldı.