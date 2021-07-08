Milletvekili Şeker'den KOTO'ya ziyaret - Son Dakika

Kocaeli Ticaret Odası, AK Parti Kocaeli Milletvekili aynı zamanda TBMM Bayındır, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi İlyas Şeker'i ağırladı. KOTO Başkanı Necmi Bulut'un il dışı programı nedeniyle yer alamadığı programda, KOTO Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Erenkaya, Abdurrahman Çuhadar, Mehmet Akif Şen ve Ömer Efe ev sahipliği yaptı.

KAYACI'DAN ŞEKER'E DOSYA

KOTO'ya misafirperverliği dolayısıyla teşekkür eden Milletvekili Şeker, Oda'nın başarılı çalışmalarını Ankara'dan da takip ettiğini vurgulayarak, vizyon projelerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Milletvekili Şeker'in, Meclis Komisyonundaki görevi sebebiyle ağırlıklı olarak kentin imar durumunun görüşüldüğü ziyarette; pandeminin inşaat sektörüne etkisi, artan maliyetler, fiyat artışları, kentsel dönüşüm çalışmaları, çatı dubleksleri ele alındı. Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Kayacı, Milletvekili Şeker'e, tüm bu konuları detaylarıyla ele alan kapsamlı bir dosya sundu. Dosya için teşekkür eden Milletvekili Şeker, "Çalışmalarımıza ışık tutacaktır" dedi.