Milletvekili Toprak, dünya devlerini Adıyaman'a yatırıma çağırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Toprak, dünya devlerini Adıyaman'a yatırıma çağırdı - Son Dakika

Milletvekili Toprak, dünya devlerini Adıyaman'a yatırıma çağırdı

7 saat önce

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Almanya ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaretin daha da geliştirilmesine yönelik çeşitli temaslar gerçekleştirdi.

Milletvekili Toprak, dünya devlerini Adıyaman'a yatırıma çağırdı, System.String[]

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Almanya ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaretin daha da geliştirilmesine yönelik çeşitli temaslar gerçekleştirdi.


Adıyaman'da yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı girişimcilere gereken tüm koşulları sağlamaya hazır olduğunu belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman'a yatırım yapan herkesin karlı çıkacağını söyledi. AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, İş Adamları Hüseyin Gelis, Hakan Özdemir ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilcisi Ümit Barış Urhan ile AK Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Almanya ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaretin daha da geliştirmesine yönelik çeşitli temasların gerçekleştirildiği görüşmede, Türkiye'deki yatırım ortamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede, Türkiye'nin ekonomik başarılarına vurgu yapan Milletvekili Toprak, 2023 yılı vizyonunun yatırımcılara çok geniş bir işbirliği alanı sunduğunu ifade etti.


Milletvekili Toprak, yerli ve yabancı girişimcilere yatırım çağrısını yineleyerek, iş adamlarını Adıyaman'da yatırım yapmaya davet etti.


Adıyaman'ın tarihi, doğal ve kültürel zenginliğinin yanı sıra sanayide de gelişen bir ivmeye sahip olduğunu ifade eden Milletvekili Toprak, yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı girişimcilere gereken tüm koşulları sağlamaya hazır olduklarını söyledi.


Milletvekili Toprak, şunları kaydetti:


"Adıyaman, potansiyeli itibariyle iyi bir yatırım merkezi. Şehrimizde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı girişimcilerimize gereken tüm koşulları sağlamaya hazırız. Birliği, hoşgörüsü ve tarihi dokusuyla huzurun başkentinde yatırım yapan herkes karlı çıkar."


Türkiye'nin kendileri için cazibesini koruduğunu söyleyen İş Adamı Hüseyin Gelis ise, en zor şartlarda bile Türkiye'ye yatırım yapmaya, ekonomiye ve topluma katkı sunmaya devam ettiklerini, Türkiye pazarında daha da büyümeye kararlı olduklarını vurguladı.


Milletvekili Toprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hüseyin Gelis ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ADIYAMAN

Milletvekili, AK Parti, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler

Son Dakika Haberleri
22:16 Kızılırmak'ta mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
22:15 Konyaspor'dan 'gol' göndermesi
22:15 Marmarisli turizmci eğitime destek için dünyanın en tehlikeli sularında kulaç attı
22:12 Üçüncü kat penceresinden düşen Güneş, ağır yaralandı
22:11 Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 22:32:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Toprak, dünya devlerini Adıyaman'a yatırıma çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]