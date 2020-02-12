Milletvekili Tutdere'den Göksu Köprüsünü meclise taşıdı - Son Dakika

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman- Gölbaşı Karayolunda bulunan Göksu Köprüsünün aşınan taşıyıcı kolanlarının tehlike arz ettiğini belirterek konuyu meclis gündemine taşıdı.



Göksu Köprüsünün taşıyıcı kolanlarının aşınarak tehlike saçtığını belirterek konuyu meclis gündemine taşıyan Milletvekili Tutdere, köprünün yıkılma tehlikesinin bulunduğunu vurgulayarak, "Adıyaman-Gölbaşı Karayolunun 25. kilometresinde, Börgenek mevkiinde, Göksu Çayı üzerinde bulunan ve uzun yıllardan beri yoğun bir biçimde kullanılmakta olan ve gözle görünür şekilde hasarlar bulunan Göksu Köprüsü yurttaşlarımız için tehlike arz etmektedir. Vatandaşlarımız köprüyü kullanırken büyük korku yaşamaktadırlar. Ancak hali hazırda şehrin batı yönünde Göksu Köprüsünün bulunduğu lokasyon dışında bir başka giriş-çıkış bulunmamaktadır. Ayrıca bu köprü ağır tonajlı araçlar tarafından da yıllardan beri kullanılmaktadır. Özetle hususi araçlar dışında şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler ve yük taşıyan ağır araçlar da sürekli olarak Göksu Köprüsünü kullanmaktadırlar. Bahsedilen bölgede başka bir alternatif olmadığı için yurttaşlarımız yıkılma tehlikesi bulunan köprüyü kullanmak mecburiyetindedirler.



Göksu Köprüsünün halihazırdaki durumu tüm yurttaşlarımız için büyük tehlike arz etmektedir. Köprüdeki hasarlar çıplak gözle dahi gözlemlenebilmektedir. Bu durum yurttaşlarımızı tedirgin etmektedir. Bahsedilen köprünün çökmesi neticesi oluşabilecek herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmaması, hiçbir yurttaşımızın bu durumdan zarar görmemesi için Göksu Köprüsünde gerekli çalışmaların ivedi olarak yapılması gerekmektedir" diye konuştu. - ADIYAMAN