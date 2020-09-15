Milletvekili Tutdere'den uzaktan eğitim tepkisi - Son Dakika

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, uzaktan eğitimin maddi durumu zayıf olan ailelerin çocukları için imkansız olduğunu dile getirdi.

Maddi durumu olmayan ailelerin çocukları için acilen somut adımların atılması gerektiğini belirten Milletvekili Tutdere, "Bırakın interneti, televizyonu 2020 yılında elektriği olmayan köyümüz var. Bu kadar yoksul bir bölgede yaşayan insanların uzaktan eğitimden faydalanması için gerekli teknolojik donanım ve internet desteği konusunda etkin bir çalışma yapılmıyor. Uzaktan eğitime uzak kalan yoksul çocuklar için acilen somut adımlar atılmalı, eğitim hakkından faydalanmaları sağlanmalıdır.

Tabi ki etkin ve verimli bir eğitim için okulların gerekli tüm önlemler alınarak yeniden açılması gerekir. Ancak mücadele içerisinde olduğumuz pandemi süreci şu an için buna müsaade etmiyor. O halde uzaktan eğitimle ilgili eksikliklerin ve aksaklıkların giderilmesi gerekiyor. Öncelikle sorulması gereken, yoksul vatandaşların durumu ne olacak? Bu çocuklar uzaktan eğitimden nasıl faydalanacak veya faydalandırılması için neler yapılacak? Bilgisayara, internete erişimi olmayan, hatta elektriği bulunmayan yoksul, gariban yurttaşların çocuklarının durumu ne olacak. Daha önce defalarca gündeme getirdiğimiz, sorunun çözümü noktasında talepte bulunduğumuz, Gölbaşı ilçemize bağlı Hamzalar Köyünün, Hasanlar Mezrasında elektrik yok. Benzer şekilde Gerger ilçemizin Ortaca köyünde, merkeze bağlı Durukaynak köyü ve civarında baz istasyonu, dolayısıyla internete erişim yok. Buradaki çocukların durumu ne olacak. Bu örnekler sadece Adıyaman'a özgü değil. Doğu ve Güneydoğu bölgemizde benzer örneklerin sayısı çoğaltılabilir. Bu nedenle öncelikle uzaktan eğitimle ilgili eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor. Bugüne kadar bu yönde etkin bir çalışmanın yapılmamış olması büyük bir eksikliktir.

Uzaktan eğitim tartışmaları bir yana bırakılarak, eğitime uzak kalan yoksul çocuklar için somut adımlar atılmalı, eğitim hakkından faydalanmaları sağlanmalıdır" diye konuştu. - ADIYAMAN