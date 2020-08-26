Milletvekili Tutdere, Uslu ile bir araya geldi - Son Dakika

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu'yu ziyaret etti.

ATSO Başkanı Mustafa Uslu tarafından karşılanan Milletvekili Tutdere, ATSO'nun kent için önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çekerek Başkan Uslu'ya ve Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, ATSO'nun faaliyet ve çalışmaları hakkında Milletvekili Tutdere'ye bilgiler verdi.

CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, daha sonra Başkan Uslu ile birlikte Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin kalifiye eleman sıkıntısını gidermek ve sanayide ihtisaslaşmanın desteklenmesi amacıyla faaliyete başlayan Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezinde incelemelerde bulundu.

ASGEM'deki atölyeleri gezen Milletvekili Tutdere, merkezin Adıyaman için muazzam bir yatırım olduğuna dikkat çekerek ASGEM'in mesleki eğitim alanında önemli bir misyon üstleneceğini kaydetti.

ASGEM ile ilgili Milletvekili Tutdere'ye bilgiler veren ATSO Başkanı Mustafa Uslu, "Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezimiz Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediye Başkanlığı, Adıyaman Üniversitesi, organize sanayi bölgesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve odamızın desteğiyle güdümlü projeyle yapıldı. Burada mobilya, otomobil, kaynak, konfeksiyon, makine, iklimlendirme, elektrik, iş güvenlik, tasarım ve bilgisayar atölyeleri kurularak çeşitli konularda mesleki eğitimler vereceğiz. Projelerimizle kentimizin ve ülkemizin katma değerini arttırmaya gayret ediyoruz. En başta eğitime, özellikle de mesleki eğitime büyük önem veriyoruz. Bu amaçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk olarak tekstil ve konfeksiyon bölümünde eğitimlere başladık. Sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda ilerleyen süreçte eğitimlerimize devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN