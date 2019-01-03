Son Dakika Haberleri: Milletvekili Uçar Uysal'la Görüştü

Milletvekili Uçar Uysal'la Görüştü

33 dakika önce

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti.

Milletvekili Uçar Uysal'la Görüştü, System.String[]
AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı makamında ziyaret etti. İlçe gündemine ilişkin karşılıklı fikir alışverişlerinin bulunulduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:03 Kaynak: İHA

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