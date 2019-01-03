Milletvekili Uçar Uysal'la Görüştü
33 dakika önce
AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar
ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır
Kdz. Ereğli Belediye
Başkanı Hüseyin Uysal
'ı ziyaret etti.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı makamında ziyaret etti. İlçe gündemine ilişkin karşılıklı fikir alışverişlerinin bulunulduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:03 Kaynak: İHA
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