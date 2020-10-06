Milletvekilinin adını kullanarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın'ın ismini kullanarak insanları iş vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan C.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin iş vaadiyle dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada C.Ç. isimli şüphelinin, iş arayanları AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın ismini kullanarak, işe yerleştireceği vaadiyle dolandırdığını belirledi. Harekete geçen ekipler, C.Ç.'nin bulunduğu adrese baskın yaptı. Çeşitli dokümanların ele geçirildiği operasyonda C.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.