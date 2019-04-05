Son Dakika Haberleri: Milletvekillerinden Başkan Yalçın'a Tebrik

Milletvekillerinden Başkan Yalçın'a Tebrik

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Talas Belediye Başkanı seçilen Mustafa Yalçın'ı AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve İsmail Tamer ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Milletvekillerinden Başkan Yalçın'a Tebrik, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Talas Belediye Başkanı seçilen Mustafa YalçınAK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve İsmail Tamer ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Başkan Yalçın misafirlerini belediye girişinde karşıladı. Daha sonra makamda süren ziyarette konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Allah sıhhat içinde başarılı güzel hizmetlerinizi, bilginiz ve tecrübenizle Talas'a aktarmayı nasip etsin. Size her zaman güvendik, Talas halkı ve Kayserili hemşehrilerimiz de güvendi." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, "Melikgazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu'nun bıraktığı yerden hizmetleri daha da yukarı çıkartarak, Talas'ın hak ettiği yere sizin başkanlığınızda ulaşacağına inanıyoruz. Ben de bir Talas'ta ikamet eden biri olarak büyük bir mutluluk duydum. Tebrik ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, milletvekillerine seçim kampanyası döneminde desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Sizlere, il ve ilçe teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok uyumlu bir çalışma dönemi gerçekleştirdik. Sonucunda çok şükür vatandaşımızın teveccühü ve Allah'ın izniyle sorumluluk gerektiren görevi aldık. İnşallah sizlerin yüzünü kara çıkarmayacak çalışmaları gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Ziyarette AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin, İlçe Başkanı Kerem Ekici ve Talas Belediye Meclis üyeleri de hazır bulundu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:36 Kaynak: İHA

Taner Yıldız, Kayseri, AK Parti, Talas, Güncel
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