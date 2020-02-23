Milli atletler Özlem Becerek, Ersu Şaşma ve Tuğba Danışmaz'dan yeni rekor - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli atletler Özlem Becerek, Ersu Şaşma ve Tuğba Danışmaz'dan yeni rekor - Son Dakika Spor

Milli atletler Özlem Becerek, Ersu Şaşma ve Tuğba Danışmaz'dan yeni rekor

7 saat önce

Mersin ve İstanbul'da yapılan yarışmalarda milli atletler Özlem Becerek ve Ersu Şaşma yeni Türkiye rekorları kırarken, Tuğba Danışmaz da U23 Türkiye salon rekoruna ortak oldu.

Milli atletler Özlem Becerek, Ersu Şaşma ve Tuğba Danışmaz'dan yeni rekor, System.String[]

Mersin ve İstanbul'da yapılan yarışmalarda milli atletler Özlem Becerek ve Ersu Şaşma yeni Türkiye rekorları kırarken, Tuğba Danışmaz da U23 Türkiye salon rekoruna ortak oldu.

Mersin'de yapılan Seyfi Alanya Atmalar Kupası yarışması esnasında yapılan Olimpik Deneme mücadelesinde Özlem Becerek, disk atmada U20 Türkiye rekorunu yeniledi. Özlem, yarışmada 58.09'luk bir derece yaparken, kendisine ait 57.50'lik eski rekora 59 santimetre ekledi. 2002 doğumlu Özlem'in derecesi Avrupa'da bu yıl açık havada yapılan ikinci derece konumunda bulunuyor.

İstanbul'da ise Salon Olimpik Deneme müsabakaları esnasında iki atlama branşında rekor geldi. Sırıkla atlamada geçen hafta Balkan Salon şampiyonu olurken yaptığı 5.50'lik rekoru önce 5.55'e, ardından da 5.60'a yükselten Şaşma, kendisine ait U23 rekorunu iki kez geliştirdi. Ersu, daha sonra çıtayı 5.75'e koydu, ancak bu yükseklikteki büyükler rekoru denemelerinden başarılı olamadı.

Kadınlar uzun atlamada ise Tuğba Danışmaz, beşinci hakkındaki 6.16'lık derecesiyle U23 Türkiye salon rekoruna ortak oldu. Tuğba, bu derecesiyle Fatma Yüksel-Dulkan ve Ecem Çalağan tarafından paylaşılan U23 rekorunu egale ederek, derecenin üçüncü ortağı oldu.


- Ankara
İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:26 Kaynak: DHA
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