Son Dakika Haberleri: Milli boksör Ece Asude Ediz, Avrupa şampiyonu oldu
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Milli boksör Ece Asude Ediz, Avrupa şampiyonu oldu

1 saat önce

Milli boksör Ece Asude Ediz, Romanya'nın Galati şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Milli boksör Ece Asude Ediz, Avrupa şampiyonu oldu, System.String[]
Milli boksör Ece Asude Ediz, Romanya'nın Galati şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kızlar 80 kilo final müsabakasında Bulgar rakibi Diyana Al Shaar'ı mağlup eden Ece Asude Ediz, Avrupa şampiyonu oldu.
Diğer milli boksörlerden kızlar 46 kiloda Yağmur Baba ile erkekler 63 kiloda Bilge Kağan Kanlı ve +80 kiloda Burak Çelik, şampiyonayı bronz madalya ile tamamlamıştı.
Milliler şampiyonada 1 altın ve 3 bronz olmak üzere toplamda 4 madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:11 Kaynak: AA
Avrupa, Romanya, Spor
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