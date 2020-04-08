Milli Dayanışma Kampanyası'na destek sürüyor - Son Dakika

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek sürüyor
6 saat önce
Uşak'ta bir Kıbrıs Gazisi, Aydın'da bir emekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Uşak'ta bir Kıbrıs Gazisi, Aydın'da bir emekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Uşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Faik Şengüler, jandarma ekiplerini çağırarak 500 lira bağışta bulundu.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Şengüler'in desteğini çok anlamlı bulduğunu belirterek, "Ne mutlu bana ki böyle şerefli bir milletin evladıyım. Kıbrıs Gazimiz, emekli aylığından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışta bulundu. İyi ki varsınız güzel insanlarımız." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 07:43 Kaynak: AA
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