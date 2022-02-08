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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya'da konuştu Açıklaması

08.02.2022 12:44
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya'da konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2018'de mesleki teknik eğitimdeki üretimden elde edilen gelirin 200 milyon lira olduğunu belirterek, "2021'de tüm Türkiye'deki mesleki eğitimde üretim kapasitesi 1 milyar 162 milyon liraya çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2018'de mesleki teknik eğitimdeki üretimden elde edilen gelirin 200 milyon lira olduğunu belirterek, "2021'de tüm Türkiye'deki mesleki eğitimde üretim kapasitesi 1 milyar 162 milyon liraya çıktı." dedi.

Özer, açılış ve çeşitli programları için geldiği Konya'da, Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Burada okul idarecisi ve öğretmenlerinden eğitim-öğretime ilişkin bilgi alan Özer, okulda yangın tüpünün doldurulması, bakım ve onarımına ilişkin yapılan çalışmaları inceledi.

Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada, okulda öğretmen ve öğrencilerin yangın söndürme tüpü çalışmasıyla çok önemli bir açılım gerçekleştirdiğini söyledi.

Mesleki eğitimde üretim kapasitesi 6 kat büyüdü

İlk defa mesleki teknik eğitimde yangın söndürmeyle ilgili çok önemli aşamaya geçildiğini vurgulayan Özer, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm okullarımızdaki yangın söndürmeyle ilgili tüm ihtiyacı Konya'dan, Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizden gidermiş olacağız. Mesleki eğitim son yıllarda hakikaten son yıllarda çok önemli açılımlar yapıyor. Artık mesleki eğitim bir taraftan iş veren iş birliği içerisinde eğitim kalitesini artırırken, diğer taraftan üretim kapasitesini de artırdı. 2018'de mesleki teknik eğitimdeki üretimden elde edilen gelir 200 milyon lira civarındayken 2021'de 1 milyar 162 milyon liraya çıktı. Yaklaşık 6 katlık bir üretim kapasitesine ulaşıldı. Bu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak hizmetlerimizi hızlı bir şekilde aktif hale getirmemiz açısından büyük kolaylık sağladı. Bugün üretilen yangın söndürme cihazıyla tüm okullarımızın ihtiyaçlarını, bakım ve onarımını çok hızlı bir şekilde ve düşük maliyetle giderebileceğiz."

"Türkiye'de, mesleki eğitime minnettarız"

Özer, "Kütüphanesiz okul kalmayacak" adlı kampanya başlattıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"İki ay gibi bir kısa sürede 16 bin 361 kütüphaneyi okullarımızla buluşturduk. Buradaki en büyük kahramanlığı yine mesleki liselerimiz yaptı. Çünkü tüm yaptığımız yeni kütüphanelerin mobilya ve tefrişatını 81 ildeki mesleki eğitim okullarımız tarafından ürettik. Hızlı bir şekilde okullarımıza kazandırabildik. Günde 272 kütüphane yapıldı ve bu hakikaten rekordur. Diğer taraftan Kovid-19 salgınının başladığı süreçte maskeden dezenfeksiyona kadar tüm ihtiyaçları, daha sonra solunum cihazlarını mesleki teknik eğitim okullarımızda hızlı şekilde karşılayabildik. Türkiye'de, mesleki eğitime minnettarız. Mesleki eğitim, iş gücü piyasamızın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkemizin kalkınmasında, üretim kapasitesinin artmasında çok büyük hizmet ortaya koyuyor."

Bakan Özer'e Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem ve Halil Etyemez, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, merkez ilçe belediye başkanları ile İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya'da konuştu Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya'da konuştu Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya'da konuştu Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya'da konuştu Açıklaması

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milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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