Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer UNESCO "Eğitimin Dönüştürülmesi" Ön Zirvesi'ne katıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Paris'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatında (UNESCO) düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi" Ön Zirvesi açılış oturumuna katıldı.

Bakan Özer'e, Türkiye'nin UNESCO nezdindeki Temsilcisi Gülnur Aybet, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal da eşlik etti.

28-30 Haziran'da düzenlenen Ön Zirve'ye, yaklaşık 100 ülkeden eğitim bakanı ile 50 bakan yardımcısı katılıyor.

Özer, Yuvarlak Masa Oturumu'nda, eğitim bakanlarına hitap edecek.

Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi

2021-2025 dönemi UNESCO Yürütme Kurulu üyesi olan Türkiye, küresel eğitim, bilim ve kültür politikalarına ilişkin karar alıcı mekanizmada yer alıyor. Bu kapsamda Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde 2030'a kadar eğitimi dönüştürmek için çalışmalar ele alınacak.