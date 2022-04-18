Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, il değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, il değerlendirme toplantısına katıldı

18.04.2022 16:59
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, il değerlendirme toplantısına katıldı

Bolu'da, İl Değerlendirme Toplantısı öncesi konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm tedbirlerin alınmasının ardından yüz yüze eğitimin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Artık farklı durumlar olsa bile okulların ilk açılacak ve son kapatılacak yerler olduğunu 2021-2022...

Bolu'da, İl Değerlendirme Toplantısı öncesi konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm tedbirlerin alınmasının ardından yüz yüze eğitimin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Artık farklı durumlar olsa bile okulların ilk açılacak ve son kapatılacak yerler olduğunu 2021-2022 eğitim öğretim döneminde görmüş olduk" dedi.

İl Değerlendirme Toplantısına katılmak için Bolu'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bolu Valiliğini ziyaret etti. Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Özer, valilik özel defterini imzaladı. Bakan Özer, il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle yapacağı ve basına kapalı olan İl Değerlendirme Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME KARARLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Özer, "Gerekli önlemler alındığı zaman okulları kapatmanın gerek olmadığı da tüm toplum tarafından kabullenilmiş oldu" diyerek, "81 ilde yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz de bir hafta dinlendiler. Başarılı bir şekilde, kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime gerekli tedbirleri alarak başlatmış olduğumuz yolculuğu çok başarılı bir şekilde devam ettirdik. Hiçbir kesintiye uğramadan gerekli tüm önlemleri alarak süreci başarılı bir şekilde nihayetlendirmek üzereyiz. 2021-2022 yılı eğitim döneminin tamamlanmasına çok az bir süre kaldı. Maskeyle ders anlatmak öyle kolay değil. İklim yavaş yavaş yaza geliyor ve çok büyük fedakarlık gerekiyor. Tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Küçük çocuklarımız da büyük fedakarlıkla yaşlarına bakmadan tüm kurallara uyarak, gerekli sağlık tedbirlerini alarak 8 aydır eğitimlerine devam ediyorlar. Gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli ortamlar eğitim ortamlarıdır. İnşallah bundan sonra böyle salgınlar yaşanmaz. Artık farklı durumlar olsa bile okulların ilk açılacak ve son kapatılacak yerler olduğunu 2021-2022 eğitim öğretim döneminde görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

(Faruk Çidem - İHA)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, il değerlendirme toplantısına katıldı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, il değerlendirme toplantısına katıldı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, il değerlendirme toplantısına katıldı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, il değerlendirme toplantısına katıldı

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Kaynak: İHA

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