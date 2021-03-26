Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim alanındaki iş birliği çalışmaları kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.

Selçuk, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları çerçevesinde, Başbakanlık binasında Rama tarafından kabul edildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Evis Kuşi ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün de bulunduğu görüşmede, iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliği çalışmaları ele alındı.

Bakan Selçuk, Tiran'daki temasları kapsamında ayrıca Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Evis Kuşi ile görüşecek. Görüşme sonrasında iki bakan ortak basın toplantısı da düzenleyecek.