Milli Eğitim Bakanı Selçuk Hatay'da - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk Hatay'da

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hatay'ın İskenderun ilçesinde eğitime katkı sunan hayırseverlere teşekkür belgesi verdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Hatay'da, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hatay'ın İskenderun ilçesinde eğitime katkı sunan hayırseverlere teşekkür belgesi verdi. Bakan Selçuk, kentin tarihi lisesini de ziyaret etti.


Bakan Selçuk, İskenderun'da bir restoranda AK Parti Hatay milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kahvaltıda buluştu. Basına kapalı gerçekleşen buluşmada Bakan Selçuk, eğitime katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür sertifikası vererek, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Daha sonra İskenderun Belediyesini ziyaret eden Bakan Selçuk, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İskenderun'un en eski okulu olan ve kentin adını taşıyan lisenin bahçesinde bulunan ve şu an kullanılmayan tarihi taş binayı da ziyaret eden Bakan Selçuk, buranın sadece bir okul binası olmadığını söyledi. Binanın bu coğrafyanın bir sosyal sermayesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Selçuk, "Burada bir kültür merkezi ve kütüphane gibi şu an netleşmemekle beraber hizmet yapılabilmesi imkanını birlikte değerlendiriyoruz. Bu konuya hepimiz oldukça sıcak bakıyoruz ve netice itibarıyla el birliğiyle burayı güzelleştirme konusunda kararlıyız" şeklinde konuştu. - HATAY

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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:18 Kaynak: İHA
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