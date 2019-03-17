Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Ziyaretler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Ziyaretler

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Malatya'da Valilik, Belediye, AK Parti İl Başkanlığı ve Şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Ziyaretler, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Malatya'da Valilik, Belediye, AK Parti İl Başkanlığı ve Şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Selçuk, bir dizi açılış ve toplantı için geldiği Malatya'da Vali Aydın Baruş'ı makamında ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Sekçuk'a Vali Baruş tarafından kayısı takdim edildi. Malatya'da yapılan eğitim yatırımları ile ilgili Vali Baruş'tan brifing alan Bakan Selçuk, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Girişte Başkan Hacı Uğur Polat tarafından karşılanan Bakan Selçuk'a, belediye ziyaretinde de kayısı, Malatya yöresel kilim dokuma hediye edildi. Daha sonra AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Selçuk, burada da partililerle bir süre görüştü. İl Başkanı İhsan Koca, ziyaretin anısına Bakan Selçuk'a kayısı takdim etti.

Bakan Selçuk ve beraberindekiler daha sonra önceki gün Suriye'nin Azez kentinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:40 Kaynak: İHA

AK Parti, Malatya, Ziya Selçuk, Güncel
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