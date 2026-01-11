Eğitimde İnanç Özgürlüğü Vurgusu

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Başörtüsü yasağının kaldırılmasından eğitim ve kamuda inanç özgürlüğünü güçlendiren düzenlemelere, farklı dil ve lehçelerde açılan imkanlardan Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın taleplerini duyan ve cemevlerini kurumsal muhatap kabul eden adımlara kadar pek çok alanda devletle vatandaş arasındaki mesafe daraldı" dedi.

Bakan Tekin, Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı tarafından Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen 'Anadolu İrfanı Değerlerinin Toplumsal Uzlaşı Kültürüne Katkıları' başlıklı 9'uncu Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı'na katıldı. Tekin, Türkiye'nin, tarihsel tecrübesinin içinde bulunduğu bölgedeki pek çok ülkeden farklı bir derinlik taşıdığını belirterek, "Bu memleket, kriz anlarında öfkesini büyütmektense taşıdığı yükü hafifletmeye çalışan insanların yurdudur. Yüzyıllar boyunca devlet ile toplum arasında kurulan bağ, dinin, kültürün, siyasete meşruiyet kazandıran değerlerin süzgecinden geçerek olgunlaştı. Darbeler gördük; vesayet dönemlerinden, terörün şehirlerimizi ve dağlarımızı kuşatmaya kalkıştığı yıllardan geçtik, ağır ekonomik ve siyasi buhranlarla yüzleştik. Buna rağmen sokakta, sandıkta, gündelik hayatın içinde ortaya çıkan toplumsal tepki çoğu zaman yüzlerce yılın imbiğinden geçen bir tarihi sükunetin izlerini taşıdı. Son 23 yılda bu tarihi sükunetin yanına kararlı bir siyasi irade eklendi. Terör örgütlerinin hendeklerle, bombalarla şehirlerimizi esir almaya çalıştığı dönemlerde bir yandan güvenlik güçlerimizin fedakarlığıyla sahada güçlü bir mücadele yürütüldü, diğer yandan milletin hukukunu ve onurunu koruyan demokratik adımlar atıldı. Başörtüsü yasağının kaldırılmasından eğitim ve kamuda inanç özgürlüğünü güçlendiren düzenlemelere, farklı dil ve lehçelerde açılan imkanlardan Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın taleplerini duyan ve cemevlerini kurumsal muhatap kabul eden adımlara kadar pek çok alanda devletle vatandaş arasındaki mesafe daraldı. Anlattığımız her demokratik kazanımın, terörü geriye iten her kararlı hamlenin, bu ülkede başı öne eğilmiş her insanın onurunu ayağa kaldıran her düzenlemenin ardında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunuyor" dedi.

'ANADOLU İRFANINI ÖĞRETMEN ODALARIMIZA TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Tekin, "Dünyanın neresinde bir haksızlık, bir katliam, bir zulüm yaşanıyorsa; hangi coğrafyada insan onuru çiğneniyorsa, biz oraya bu milletin asırlardır taşıdığı vicdanla, yüreğimizdeki kardeşlik hukukuyla ve üzerinde yaşadığımız toprağın yüklediği mesuliyetle bakarız. Kutuplaştıran her kelime, bu toprakların biriktirdiği sükuneti ve vakarını zayıflatır; insanı insana yaklaştıran, konuşturan, birbirine kulak vermeye çağıran her söz ise bu tarihi çizgiyi güçlendirir. Bizim arzumuz, Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda öfkeyle savrulan bir dünyanın ortasında, aklıselimiyle, vicdanıyla, uzlaşı iradesiyle yükselen bir merkez olarak kalmasıdır. Milli Eğitim Bakanı olarak muradım, bu salondaki arayışı sadece bugünle sınırlı bırakmamak. Uzlaşıyı, Anadolu irfanının taşıdığı o ağırbaşlılıkla, o vakarla birlikte sınıflarımıza, müfredatımıza, öğretmen odalarımıza taşımak için çalışıyoruz. Burada dile getirilen her sözü, her kaygıyı, her teklifi kendi adıma emanet kabul ediyorum. Bu emaneti, eğitim politikalarımızda, çocuklarımıza vereceğimiz istikamette gözümüzün önünde tutacağımıza söz veriyorum. Çocuklarımızın kalbini incelten, zihnini berraklaştıran, birbirini dinlemeyi ve birlikte yürümeyi öğreten bir eğitim iklimi için yürüttüğümüz her çabada, sizlerin desteğini ve katkısını da yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.