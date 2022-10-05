LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin örnek sorular erişime açıldı - Son Dakika
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LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin örnek sorular erişime açıldı

05.10.2022 11:08
LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin örnek sorular erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik hazırlanan örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik hazırlanan örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik gerçekleştirilecek merkezi sınava ilişkin ekim ayı örnek soruları öğrencilerin erişimine açıldı.

Örnek soru kitapçığında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Böylece Ekim 2018'den itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1465'e ulaştı.

8. sınıf öğrencilerine destek sağlamak amacıyla her ay hizmete sunulan örnek sorular, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihe kadar yayımlanmaya devam edecek.

Örnek sorulara "meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" internet sitelerinden erişilebiliyor.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin örnek sorular erişime açıldı - Son Dakika

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