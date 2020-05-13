Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Tomarza Halk Eğitim Merkezi'ne malzeme desteği - Son Dakika

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tomarza Halk Eğitim Merkezi'ne malzeme desteğinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yen tip koronavirüs salgınında kamu kurum ve kuruluşlarına maske desteğinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tomarza Halk Eğitim Merkezi'ne malzeme vererek, günlük maske üretim kapasitesinin 5 bine çıkarılmasını sağlayacak.

Tomarza ilçesinde 200 aileye un dağıtımının ardından Halk Eğitim Merkezi'ndeki atölyeleri inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Milli eğitim camiasının toplumun sıkıntıda olduğu dönemde büyük bir özveri ile çalıştığını ifade eden Ekinci, Tomarza Halk Eğitim Merkezi'ne maske yapımı konusunda malzeme desteği vereceklerini duyurdu.

Kumaşın hazır halde merkeze gönderileceğini ve çalışanların da son dikim işlerini yapacağını ifade eden Ekinci, şu anda günde 1000 maske üretilen atölyelerin kapasitesinin verilen destek ile günde 5 bin maskeye çıkacağını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ise koronavirüs salgını sonrası merkezde maske üretimine başlayarak sağlık çalışanları ile kamu kurum ve kuruluşlarına destek verdiklerini aktardı.

Merkezde, salgın görüldüğünden beri 10 bin maske ürettiklerini kaydeden Kurt, atölyelerde çalışanların İŞKUR tarafından desteklendiğini belirtti.