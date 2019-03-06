Milli Eğitim Müdürü İlci, Başarılı Öğrencileri Kabul Etti

Muş Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Van'da düzenlenen TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasın'da birinci olan öğrencileri makamında kabul etti.

Muş Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Van'da düzenlenen TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasın'da birinci olan öğrencileri makamında kabul etti.



Öğrencileri tebrik eden İlci, yaptığı konuşmada, öğrencilere imkan ve fırsat sağlandığında ülke çapında daha kaliteli bilimsel çalışma yapabileceklerini bu sonuçla gördüklerini söyledi.



Kentteki projeler hakkında bilgi veren İlci, şunları kaydetti:



"Muş Bilim ve Sanat Merkezinin 'Beni Prizde Unutma' fizik projesi bölge birincisi, Muş Anadolu Lisesinin 'Kimya Dersinde Artırılmış Gerçeklik Uygulaması ve Molekül Modelleri' yazılım projesi bölge birincisi, Muş Bilim ve Sanat Merkezinin 'Foto Grafik Hikayeler' Türk Dili ve Edebiyatı projesi bölge ikincisi, Muş Bilim ve Sanat Merkezinin 'Robofeed' yazılım projesi bölge üçüncüsü olmuştur. Öğrencilerimiz ve danışman öğretmenlerimizi ve okul idarecilerimizi tebrik ediyor, Ankara'da yapılacak Türkiye finallerinde başarılar diliyorum."



İlci, dereceye giren öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

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