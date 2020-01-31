Milli eskrimciler hafta sonunda 5 ülkede mücadele edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli eskrimciler hafta sonunda 5 ülkede mücadele edecek - Son Dakika Spor

Milli eskrimciler hafta sonunda 5 ülkede mücadele edecek

6 saat önce

Milli eskrimciler, 1-2 Şubat tarihlerinde Slovakya, Almanya, Polonya, Sırbistan ve Fransa'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda kürsü mücadelesi verecek.

Milli eskrimciler hafta sonunda 5 ülkede mücadele edecek, System.String[]

Milli eskrimciler, 1-2 Şubat tarihlerinde Slovakya, Almanya, Polonya, Sırbistan ve Fransa'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda kürsü mücadelesi verecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli eskrimciler hafta sonunda epe branşında, Sırbistan ve Slovakya'da gerçekleştirilecek Gençler Dünya Kupaları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da, Lal Erman, Yağmur Sönmüş ve Deniz Soykan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ise Doruk Çika, Hilmi Taha Ekenler, Batu Erda, Alpkan Şahin, Muhammed Taşar ve Mehmet Tezcan milli formayı giyecek.

Polonya ve Almanya'da genç flöreciler piste çıkacak.

Almanya'nın Bochum şehrinde Gençler Dünya Kupası'nda Nazlı Ceren Alioğlu, Eda Feride Demirhan, Lal Ertün, Alisa İsbir ve Melike Taşdelen, Polonya'nın Leszno kasabasında Gençler Dünya Kupası'nda ise Ege Aydın, Baha Baykal Çetinel, Alp Eyüpoğlu, Turhan Berke Külcü, Poyraz Tuncer kürsü şansını zorlayacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Paris Flöre Maratonu'nda ise 17 ve 14 yaş altı flörede, Erin Yalçın, Ece Gizem Huriel, Efe Döndaş, Merve Kırdar, Serra Gülin Gençoğlu, Neziha Aslı Aksoy, Ali Eren Girgin, Mert Kırdar ve Tan Sezer yarışacak.

Almanya'nın Dormagen şehrinde 1 Şubat'ta düzenlenecek Gençler Dünya Kupası'nda da kılıç branşında, Emirhan Çiftci, Uğur İşlier, Muhammed Furkan Kalender, Umut Kaya, İsmail Kerem Mescioğlu, Yiğit Peker, Alper Taş ve Özkan Zorlu Yıldırım ay-yıldızla formayla ter dökecek.

Sırbistan Karadağ, Slovakya, Polonya, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:40 Kaynak: AA
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