Milli futbolcu Nazım Sangare, adını Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına yazdırmak istiyor Açıklaması - Son Dakika

Milli futbolcu Nazım Sangare, adını Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına yazdırmak istiyor Açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare, sarı-lacivertli takımın efsane oyuncularından biri olmak istediğini söyledi.

Milli futbolcu Nazım Sangare, adını Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına yazdırmak istiyor Açıklaması, System.String[]

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare, sarı-lacivertli takımın efsane oyuncularından biri olmak istediğini söyledi.

Milli futbolcu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fraport TAV Antalyaspor'dan kadroya dahil edilen 26 yaşındaki sağ bek, "Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Kulüp Başkanı Ali Koç'a, teknik direktör Erol Bulut'a ve Emre Belözoğlu'na her şey için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de iyi bir performans sergilemek istediğini belirten Nazım, "Ben buraya kendimi göstermek için geldim. Milli takım oyuncusuyum. Hedefim ilk 11'de oynamak. Antrenmanda her zaman yüzde 100'ümü vereceğim. Sahada her şeyi yapacağım. İnşallah bu takımın efsanelerinden birisi olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacakları derbi hakkında da görüşlerini aktaran sarı-lacivertli futbolcu, "Takımda derbi konsantrasyonunu hissettim. Herkes, Galatasaray maçına odaklanmış durumda. Ben de maça hazırım. Heyecanlıyız. Güzel bir maç olacak. Eminim ki galibiyetle döneceğiz." diye konuştu.

Deneyimli futbolcu Gökhan Gönül ile aynı mevkide oynadığının hatırlatılması üzerine Nazım Sangare, "Gökhan abi çok iyi ve tecrübeli bir oyuncu. Son yıllarda çok iyi performans sergiliyor. Takıma abilik yapıyor. Ondan kesinlikle çok fazla şey öğreneceğim." dedi.

Annesi Türk, babası Gineli olan Almanya doğumlu milli futbolcu, bağlama çalmasıyla ilgili bir soruya, "Takımla tekne turu yaptık. Orada bağlama çalmamı istediler. Bağlamayı çok seviyorum. Ancak öncelikle güzel günler yaşatalım. Burada kendimi göstermek istiyorum. Bu takıma katkı sağlamayı hedefliyorum. Ondan sonra bağlama çalarım. Şampiyon olunca sözüm var." cevabını verdi.

Nazım Sangare, son olarak kariyerlerinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan Brezilyalı futbolcular Marcelo ile Dani Alves'i örnek aldığını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli futbolcu Nazım Sangare, adını Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına yazdırmak istiyor Açıklaması - Son Dakika Spor

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