Milli futbolcu Umut Meraş, EURO 2020'de başarılı olacaklarına inanıyor - Son Dakika

Milli futbolcu Umut Meraş, EURO 2020'de başarılı olacaklarına inanıyor

23.05.2021 12:50

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın ilk etap çalışmalarına katılmak için Antalya'ya gelen Umut Meraş, çok iyi bir ekip olduklarını ve şampiyonada çok başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın ilk etap çalışmalarına katılmak için Antalya'ya gelen Umut Meraş, çok iyi bir ekip olduklarını ve şampiyonada çok başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi.

Fransa'nın Le Havre takımından milli takım kadrosuna davet edilen Umut Meraş, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Milli takımla ilk turnuvasının 2020 Avrupa Şampiyonası olacağını hatırlatan Umut, "Tabii ki heyecanlıyım. Bu heyecanımı da inşallah sahaya güzel yansıtıp, ülkemizi en üst seviyelere çıkarmak istiyoruz. Önceki kamplarda da arkadaşlığımız çok iyiydi, çünkü alt yaş kategorilerinde hep birlikte oynadık. Bu sahaya da yansıyor. Yine çok güzel bir kamp olacağını düşünüyorum. Üç hazırlık maçı oynayacağız. Onun sonrasında da şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

EURO 2020'nin A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre gibi zorlu rakiplerle mücadele edeceklerini belirten Umut Meraş, "Rakipler güçlü ama rakiplerden daha çok bizim ne yapacağımız önemli. Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarında da bunu gösterdik. Biz en iyi şekilde hazırlanıp, bunun bilinciyle sahaya çıkacağız. Biz de çok güçlü bir ülkeyiz ve çok güçlü bir takımız. Maçlarda da galip gelerek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Benim inancım bu yönde." şeklinde konuştu.

"Yenemeyeceğimiz takım yok"

Takım olarak çok iyi bir birliktelikleri olduğunu ve turnuvada ilerleyeceklerine inandıklarını aktaran Umut Meraş, şöyle konuştu:

"Yarı final ve final maçlarının oynanacağı İngiltere için vizelerimizi aldık. Çok inanıyoruz. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. Sahada çok güzel bir enerji ve sinerjimiz var. Hep birlikte oynadığımız sürece yenemeyeceğimiz takım yok. Antalya'da güzel bir kamp geçirip, Avrupa Şampiyonası'na en güzel şekilde hazırlanmak istiyoruz."

Fransa'da iyi bir sezon geçirdiğini de kaydeden Umut, "Artık tek düşüncem Avrupa Şampiyonası. Hem kendim hem de ülkem adına çok önemli maçlara çıkacağız. O nedenle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

"Dört Türk'ün orada dünya devine kafa tutması çok büyük iş"

Umut Meraş, Lille kadrosunda Fransa şampiyonluğu kovalayan Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'dan övgüyle bahsetti.

Türk oyuncularıyla Fransa'da şampiyonluk maçına çıkacak Lille'i desteklediğini belirten Umut, "Tüm kalbim ve enerjim onların yanında. Fransa'da kendi maçım bittikten sonra, hemen onların maçını takip ediyordum. Şu an yaptıkları çok büyük bir iş. Dört Türk'ün orada Paris Saint-Germain gibi dünya devine kafa tutması çok büyük iş. Özellikle Burak Ağabey önderliğinde çok güzel işler yapıyorlar. Şampiyon olup kampa katılmalarını tüm kalbimle istiyorum. Bu bize de çok güzel bir hava katar." diyerek sözlerini tamamladı.

Milli futbolcu Umut Meraş, EURO 2020'de başarılı olacaklarına inanıyor
Milli futbolcu Umut Meraş, EURO 2020'de başarılı olacaklarına inanıyor
Milli futbolcu Umut Meraş, EURO 2020'de başarılı olacaklarına inanıyor
Milli futbolcu Umut Meraş, EURO 2020'de başarılı olacaklarına inanıyor

Milli Takım, Antalya, Fransa, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli futbolcu Umut Meraş, EURO 2020'de başarılı olacaklarına inanıyor - Son Dakika


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