Milli güreşçi Süleyman Karadeniz'in Avrupa şampiyonu olması baba evinde mutlulukla karşılandı -... - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli güreşçi Süleyman Karadeniz'in Avrupa şampiyonu olması baba evinde mutlulukla karşılandı -... - Son Dakika Spor

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz'in Avrupa şampiyonu olması baba evinde mutlulukla karşılandı -...

6 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazanan milli güreşçi Süleyman Karadeniz'in Denizli'deki baba evinde büyük mutluluk yaşanıyor.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazanan milli güreşçi Süleyman Karadeniz'in Denizli'deki baba evinde büyük mutluluk yaşanıyor.

Avrupa şampiyonluğu elde eden Süleyman'ın ailesinin yaşadığı Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi'nde büyük sevinç yaşandı.

Çiftçilik ile uğraşan anne Döndü ve baba Mustafa Karadeniz, tek katlı evlerinde gelen tebrikleri kabul ediyor.

Anne Karadeniz, oğlunun antrenmanlarda giydiği Türk bayraklı eşofmanını giyerek AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakayı televizyondan izlediklerini ve bu sırada gözyaşlarına hakim olamadıklarını söyledi.

Oğlunun ilkokul yıllarında güreşe merakının olduğunu ve 12 yaşında güreşe başladığını anlatan Karadeniz, "Oğlumun güreşe başladığı ilk zamanlarında ona 'oğlum güreş zor gitme' demiştim. Oğlum da 'anne ben hayallerimin peşinden koşmak istiyorum' demişti. Dün akşam canımın maçını merakla takip ettik. Evdeki heyecanı görmeniz lazımdı. Oğlumun yenmesi için bildiğim tüm duaları okudum. Aslında ben onun şampiyon olacağını rüyamda görmüştüm. Kimselere söyleyemedim, nazar değmesin diye. Oğlum başarısıyla Türkiye'yi gururlandırdığı için çok mutluyuz. Onunla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Dede Ali Karadeniz ise müsabaka sırasında çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Maç bitene kadar izledik. Ben bile ağladım. Torunum Türk bayrağını dalgalandırdı. Türkiye'ye böyle bir torun yetiştirdiğimiz için halen içimde sevinç var. Torunum küçüklüğünde çok sessizdi. Böyle olacağını bilemezdik. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Babaanne Dudu Karadeniz de torununu televizyonda gördüğünde dünyalarının kendisinin olduğunu ifade ederek "Dua ettim. Torunum ufak yaşta gurbete gitti. Çok çile çekti yaban ellerinde. Bizi çok gururlandırdı. Maç sırasında göz yaşlarımı dindiremedim. Allah herkese göstersin." diye konuştu.

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz'in Avrupa şampiyonu olması baba evinde mutlulukla karşılandı -...

Karadeniz, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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