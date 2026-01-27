Milli güreşçiler, Rusya'da yapılacak Uluslararası Ivan Yarygin Turnuvası'nda mücadele edecek.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Serbest Milli Takımı, olimpiyat şampiyonu Rus güreşçi anısına 28 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Krasnoyarsk'ta düzenlenecek turnuvaya katılacak.
Teknik direktörlüğünü Soner Demirtaş'ın üstlendiği milli takımda yer alan sporcular şunlar:
57 kilo: Yusuf Demir, Muhammet Karavuş
61 kilo: Recep Topal, Emrah Ormanoğlu
65 kilo: Ahmet Duman
74 kilo: Ömer Faruk Çayır
79 kilo: Okan Tahtacı
86 kilo: İsmail Küçüksolak
92 kilo: Fatih Erdin, Osman Göçen
97 kilo: Mustafa Sessiz
125 kilo: Feyzullah Aktürk
Son Dakika › Spor › Milli Güreşçiler Rusya'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?