Son Dakika Haberleri: Milli judocu Vedat Albayrak evlendi
Son Dakika Spor Milli judocu Vedat Albayrak evlendi

Milli judocu Vedat Albayrak evlendi

7 saat önce

Judo camiasını buluşturan düğünde Vedat Albayrak hayatını Khatia ile birleştirdi.

Milli judocu Vedat Albayrak evlendi, System.String[]

Judo camiasını buluşturan düğünde Vedat Albayrak hayatını Khatia ile birleştirdi.


Türkiye'yi 81 kiloda tatamide temsil eden Gürcü asıllı Vedat Albayrak'ın nikahında judo camiası bir araya geldi. Gürcistan'da düzenlenen nikahta Vedat Albayrak hayatını Khatia ile birleştirdi. Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz'un nikah şahidi olduğu özel düğünde Milli Takım Antrenörü Uznadze ve yardımcısı David Asumbane de yer aldı. - İSTANBUL

Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:24 Kaynak: İHA
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