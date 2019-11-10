Milli judocu Vedat Albayrak evlendi
7 saat önce
Judo camiasını buluşturan düğünde Vedat Albayrak hayatını Khatia ile birleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:24 Kaynak: İHA
Judo camiasını buluşturan düğünde Vedat Albayrak hayatını Khatia ile birleştirdi.
Türkiye'yi 81 kiloda tatamide temsil eden Gürcü asıllı Vedat Albayrak'ın nikahında judo camiası bir araya geldi. Gürcistan'da düzenlenen nikahta Vedat Albayrak hayatını Khatia ile birleştirdi. Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz'un nikah şahidi olduğu özel düğünde Milli Takım Antrenörü Uznadze ve yardımcısı David Asumbane de yer aldı. - İSTANBUL
Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Oğullarının nikah törenine giden ailenin kaza anı kamerada Beyaz Saray'dan küstah tehdit: Türkiye S-400'lerden vazgeçmezse yaptırım kararı alacağız