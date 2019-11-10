Milli judocu Vedat Albayrak evlendi

Judo camiasını buluşturan düğünde Vedat Albayrak hayatını Khatia ile birleştirdi.



Türkiye'yi 81 kiloda tatamide temsil eden Gürcü asıllı Vedat Albayrak'ın nikahında judo camiası bir araya geldi. Gürcistan'da düzenlenen nikahta Vedat Albayrak hayatını Khatia ile birleştirdi. Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz'un nikah şahidi olduğu özel düğünde Milli Takım Antrenörü Uznadze ve yardımcısı David Asumbane de yer aldı. - İSTANBUL