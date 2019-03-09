Milli Kadın Kahramanımız İçin Sahnelenen Oyun Duygulandırdı

"Karafatma" ayakta alkışlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Şehir Tiyatroları yeni oyunlarla tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya devam diyor. Büyükşehir Şehir Tiyatroları, Kurtuluş Savaşı'nda mücadele vermiş bir kadın kahramanının bakış açısından tarihsel bir görünüm ortaya koyan "Karafatma" oyununu sahneledi. İlk oyunu dün sahnelenen ''Karafatma'' isimli tiyatro oyununa ilgi çok yoğun oldu. Süleyman Demirel Kültür Merkezi(SDKM) Büyük Sahne'de gerçekleşen prömiyerde, ilk kez seyirciyle buluşan "Karafatma"; oyun bitiminde seyirci tarafından ayakta alkışlandı.

SEYİRCİYİ HEM DUYGULANDIRDI HEM GURURLANDIRDI

Yoğun katılımın olduğu ve genç nesil üzerinde de farkındalık oluşturan ''Karafatma'' oyununa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ile Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, il ve ilçe protokolü de katıldı. Dram tarzında oynanan oyunda, ülkemizin Kurtuluş Savaşı'nda mücadele vermiş kadın kahramanının bakış açısından tarihsel bir görünüm ortaya koyuluyor. Şanlı tarihimizin önemli kahraman kadın askerlerinden biri olan Fatma Seher(nam-ı diğer Kara Fatma)'ın Kurtuluş savaşında, verdiği milli mücadelenin anlatıldığı oyun, seyirciyi hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

ÖZAK, KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Oyunun sonunda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Milli Mücadele dönemimin simgelerinden olan kadın kahramanımıza özel yapılan oyunun çok değerli bir çalışma olduğunu ifade etti. Başkan Vekili Özak, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

ÖZEL ÖĞRENCİLERİN AİLELERİ DE "KARAFATMA"YI İZLEDİ

SDKM'nin aynı gün özel konukları da vardı. SDKM'de halen gösterimi devam eden çocuk oyununu izlemek için gelen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nin öğrencileri, Hayal Perdesi adlı tiyatro oyununu beğeniyle ve ilgiyle takip etti. Öğrencilerin aileleri de galası gerçekleşen "Karafatma" isimli tiyatro oyununu seyretti. SDKM Büyük sahnede 9, 14 ve 15 Mart'ta oynanacak oyun 24 Mart Pazar günü de Gebze Osman Hamdi Bey Merkezi'nde gösterime girecek.

OYUNUN KONUSU

Fatma Seher(nam-ı diğer Kara Fatma), Kurtuluş Savaşı'nda verdiği milli mücadeleyle şanlı tarihimizin önemli kahraman kadın askerlerinden biridir. Fatma Seher'in milli mücadele sorumlu olduğu bölge Kocaeli yarımadasıdır. Cephede vermiş olduğu mücadele harap haldeki memleketin tüm kadınlarına moral olmuş ve birçok kadının savaşa katılmasını sağlamıştır. Milli Mücadele yıllarında yaşanan acı, keder, zulüm ve ödenen bedeller karşılığında kazanılan zafer, üzerinde yaşadığımız bu coğrafyada gerçekleşmiştir.

OYUNUN KADROSU

Türel Ezici yazıp Mustafa Sekmen'in yönettiği oyunun sahnelenmesinde Azer Şelte, Başar Alemdar, Cansu Mengüç, Duygu Mine Özcan, Emre Işık ve Ezgi Özbalı görev alıyor. Oyunun sahne arkası kadrosunda ise; Yardımcı Yönetmen Ufuk Tuncer, Dekor Emre Satı, Kostüm Duygu Irmak, Işık Cafer Yiğiter, Kareograf Gökmen Kasabalı, Görsel Aktürk Aksoy, Müzik Gürkan Çakıcı, Korrepetitör Agah Eroğlu ve Reji Asistanı Ali Doğru yer alıyor.