Son Dakika Haberleri: "Milli Mücadele Madalyası ve Berat" töreni
Son Dakika Güncel 'Milli Mücadele Madalyası ve Berat' töreni - Son Dakika

"Milli Mücadele Madalyası ve Berat" töreni

6 saat önce

Babaeski ilçesinde 27 Kıbrıs gazisine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Babaeski ilçesinde 27 Kıbrıs gazisine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Babaeski Mesleki Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti tarafından Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilerine gönderilen madalya ve beratlardan hak sahibi hayatta olan gazilere ve vefat eden gazilerin eşlerine madalyaları teslim edildi.

Törene, Kaymakam Şenol Levent Elmacıoğlu, 1. Zırhlı Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Ercan İlhan, Cumhuriyet Başsavcısı Tevfik Emre Beşiktepe, Emniyet Müdürü Zafer Menekşeoğlu, Jandarma Komutanı Serhat Özfidan, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Erdem ile gazi ve gazi yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Kaymakam Elmacıoğlu, gazilik ve şehitliğin kutsal makamlar olduğunu söyledi.

Gazilerin onurlandırılmış askerler olduğunu ifade eden Elmacıoğlu, şehitlere ve gazilere minnettar olduklarını belirtti.

Konuşmanın ardından gazilere madalya ve beratları verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili vekilden İmamoğlu'na ilginç eleştiri: Horolop şorolop adam!
İran'da benzin zammını protesto gösterileri büyüyor! Erdoğan "Hedef İslam dünyasını bölmek" diyerek uyarmıştı Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı İYİ Partili Çıray: "AK Parti'nin yanlış dış siyaseti Türkiye'nin milli siyaseti değildir"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 18:47:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Milli Mücadele Madalyası ve Berat" töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]