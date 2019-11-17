"Milli Mücadele Madalyası ve Berat" töreni

Babaeski ilçesinde 27 Kıbrıs gazisine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Babaeski Mesleki Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti tarafından Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilerine gönderilen madalya ve beratlardan hak sahibi hayatta olan gazilere ve vefat eden gazilerin eşlerine madalyaları teslim edildi.

Törene, Kaymakam Şenol Levent Elmacıoğlu, 1. Zırhlı Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Ercan İlhan, Cumhuriyet Başsavcısı Tevfik Emre Beşiktepe, Emniyet Müdürü Zafer Menekşeoğlu, Jandarma Komutanı Serhat Özfidan, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Erdem ile gazi ve gazi yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Kaymakam Elmacıoğlu, gazilik ve şehitliğin kutsal makamlar olduğunu söyledi.

Gazilerin onurlandırılmış askerler olduğunu ifade eden Elmacıoğlu, şehitlere ve gazilere minnettar olduklarını belirtti.

Konuşmanın ardından gazilere madalya ve beratları verildi.