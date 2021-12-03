SPOR Milli paraokçular Korkmaz ve Turan, tecrübelerini anlattı - Son Dakika

SPOR Milli paraokçular Korkmaz ve Turan, tecrübelerini anlattı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - Burdur'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen söyleşide, paraokçular Bülent Korkmaz ile Murat Turan, sporla değişen hayatlarında kazandıkları başarıları anlattı.

Burdur'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen söyleşiye, paralimpik okçular Bülent Korkmaz ve Murat Turan katıldı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Engelsiz Erişim Topluluğu tarafından üniversitenin konferans salonunda düzenlenen söyleşide, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında ikincilik kazanan milli takım sporcularından Bülent Korkmaz, 9 yıl önce spora başladığını belirtti. 37 yaşında başladığı sporda önemli başarılar kazandığını belirten Korkmaz, "Erken başlasaydım belki daha fazla başarı elde edebilirdim, ama yaşınız kaç olursa olsun geç değil. Spor hayatımızı değiştirdi. Ummadığınız başarılar elde ediyorsunuz. Bu sayede her engellinin kendini önemsiz hissetme durumu kalmıyor. Çünkü bir şeyleri başarmış ve buralara gelmişsiniz. Gerçekten de engellilik, spor yapmaya engel değil. Çok büyük engelleri olanlar da spor yapabiliyor, çok az engeli olanlar da. Ben çok mutluyum bu sporla geç de olsa tanıştığım için" diye konuştu.

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda makaralı yayda beşincilik kazanan Murat Turan ise 2009 yılında maganda kurşunu ile yaralandıktan sonra 2-3 yıllık tedavi süreci geçirdiğini anlattı. Sonrasında yaşadıklarını anlatan Turan, "Ya evde yatan bir engelli, ya da bir şekilde başaran, toplumun içerisinde kendini kabullendiren biri olma kararını vermem gerekiyordu. Spor gerçekten bütün dünyamı değiştirdi. Dünyanın bir çok ülkesinde yarışmalara gittik. Bulunduğunuz yerden dışarıya çıkarsanız farklı bir dünya görüyorsunuz" dedi.

Söyleşide Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Sekreteri Fatih Sayar, engelli bireylere yönelik yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Etkinliğin sonunda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca, katılımcılara teşekkür belgesi ve hediye verdi.