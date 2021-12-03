Üye Girişi
SPOR Milli paraokçular Korkmaz ve Turan, tecrübelerini anlattı - Son Dakika

SPOR Milli paraokçular Korkmaz ve Turan, tecrübelerini anlattı

03.12.2021 16:00

SPOR Milli paraokçular Korkmaz ve Turan, tecrübelerini anlattıMesut MADAN/BURDUR, (DHA) - Burdur'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen söyleşide, paraokçular Bülent Korkmaz ile Murat Turan, sporla değişen hayatlarında kazandıkları başarıları anlattı.

SPOR Milli paraokçular Korkmaz ve Turan, tecrübelerini anlattı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - Burdur'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen söyleşide, paraokçular Bülent Korkmaz ile Murat Turan, sporla değişen hayatlarında kazandıkları başarıları anlattı.

Burdur'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen söyleşiye, paralimpik okçular Bülent Korkmaz ve Murat Turan katıldı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Engelsiz Erişim Topluluğu tarafından üniversitenin konferans salonunda düzenlenen söyleşide, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında ikincilik kazanan milli takım sporcularından Bülent Korkmaz, 9 yıl önce spora başladığını belirtti. 37 yaşında başladığı sporda önemli başarılar kazandığını belirten Korkmaz, "Erken başlasaydım belki daha fazla başarı elde edebilirdim, ama yaşınız kaç olursa olsun geç değil. Spor hayatımızı değiştirdi. Ummadığınız başarılar elde ediyorsunuz. Bu sayede her engellinin kendini önemsiz hissetme durumu kalmıyor. Çünkü bir şeyleri başarmış ve buralara gelmişsiniz. Gerçekten de engellilik, spor yapmaya engel değil. Çok büyük engelleri olanlar da spor yapabiliyor, çok az engeli olanlar da. Ben çok mutluyum bu sporla geç de olsa tanıştığım için" diye konuştu.

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda makaralı yayda beşincilik kazanan Murat Turan ise 2009 yılında maganda kurşunu ile yaralandıktan sonra 2-3 yıllık tedavi süreci geçirdiğini anlattı. Sonrasında yaşadıklarını anlatan Turan, "Ya evde yatan bir engelli, ya da bir şekilde başaran, toplumun içerisinde kendini kabullendiren biri olma kararını vermem gerekiyordu. Spor gerçekten bütün dünyamı değiştirdi. Dünyanın bir çok ülkesinde yarışmalara gittik. Bulunduğunuz yerden dışarıya çıkarsanız farklı bir dünya görüyorsunuz" dedi.

Söyleşide Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Sekreteri Fatih Sayar, engelli bireylere yönelik yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Etkinliğin sonunda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca, katılımcılara teşekkür belgesi ve hediye verdi.

SPOR Milli paraokçular Korkmaz ve Turan, tecrübelerini anlattı
SPOR Milli paraokçular Korkmaz ve Turan, tecrübelerini anlattı
SPOR Milli paraokçular Korkmaz ve Turan, tecrübelerini anlattı
SPOR Milli paraokçular Korkmaz ve Turan, tecrübelerini anlattı
SPOR Milli paraokçular Korkmaz ve Turan, tecrübelerini anlattı
SPOR Milli paraokçular Korkmaz ve Turan, tecrübelerini anlattı
SPOR Milli paraokçular Korkmaz ve Turan, tecrübelerini anlattı

Dünya Engelliler Günü, Murat Turan, Aralık, Burdur, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Milli paraokçular Korkmaz ve Turan, tecrübelerini anlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! 17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!
Göçük altında kalan iş makinesinin genç operatörü yaşamını kaybetti 17:17 Göçük altında kalan iş makinesinin genç operatörü yaşamını kaybetti Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı 15:09 Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor 14:13 Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71

Son Dakika Haberleri
21:48 Fuat Oktay, TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Devlet kurumları şov mekanı değil
21:37 Kerem Aktürkoğlu, Ronaldo ve Messi'yi sollladı
21:31 IMF'den sürpriz Türkiye değerlendirmesi geldi
20:57 Bursaspor cephesine İsmail Çokçalış'tan suçlama: Tesislerde alıkonuldum
20:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi politikasını tek cümlede özetledi: İhracat, İhracat, ihracat ve bunu başaracağız
20:38 Kadın, bayılıncaya kadar komşusu tarafından darp edildi
20:25 Bayern Münih, yıl sonuna kadar karşılaşmaları seyircisiz oynayacak
20:19 Kolunu ısıran köpekbalığının burnunu sıkarak hayatta kaldı
20:10 Merkez Bankası'na müdahalesine Özgür Demirtaş'tan çağrı: Yapmayın
19:41 Trabzonspor, Fenerlilerin kabuslarına giren futbolcuyla görüşmeler başladı
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
16:37
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar         
15:00
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!         
11:35
İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi         
10:45
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 21:59:12. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Milli paraokçular Korkmaz ve Turan, tecrübelerini anlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement