Milli Park ihalesi sonuçlandı

AYDIN - Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı içinde yer alan plaj, lokanta ve büfelerin işletmeciliği ihalesini yıllık 4.2 milyon TL bedelle Söke'de faaliyet gösteren Yardımcı Kardeşler isimli firma aldı. İhaleye Kuşadası Belediyesi'ne ait Arya AŞ. de katıldı.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü tarafından Milli Park alanı içerisinde bulunan plaj, lokanta ve büfeler ile dalış eğitim merkezinin işletilmesi için açılan ihale sonuçlandı. "Kapalı teklif" usulü ile bir yıllık 878 bin 567 TL muhammen bedel üzerinden 7+13 yıl süreli olarak gerçekleşen ihaleye, aralarında Kuşadası Belediyesi'ne ait Arya AŞ'nin de bulunduğu 7 firma katıldı. İhaleyi yıllık 4.2 milyon TL bedelle Söke'de faaliyet gösteren Yardımcı Kardeşler isimli firma aldı.

İhale ilgili bir açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın Türkiye'nin en önemli milli parklarından olduğunu belirterek "Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan ve eşsiz doğası ile ziyaret eden herkesi kendisine hayran bırakan Milli Parkımız, kentimizin en önemli değerlerinden birisidir. Kuşadası Belediyesi olarak kentimize, hemşehrilerimize ve ziyaretçilerimize karşı duyduğumuz kamusal sorumluluk gereği Milli Park sınırları içerisinde bulunan plaj, lokanta ve büfelerin işletme hakkını vermek üzere açılan ihaleye bizim açımızdan mümkün olan en rantabl teklifle girdik. Ancak ihaleyi bizim hazırladığımız teklifin üzerinde teklif sunan başka bir firma aldı. İhaleyi alan firmanın ziyaretçilerimize kaliteli hizmet sunması temennisi ile kentimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.