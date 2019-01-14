Milli Piyango İdaresinden 'büyük ikramiye' açıklaması
16 dakika önce
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "31 Aralık 2018'deki yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisi, ikramiyesini almak üzere henüz idaremize başvuruda bulunmamış ve ikramiye ödemesi yapılmamıştır.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "31 Aralık 2018'deki yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisi, ikramiyesini almak üzere henüz idaremize başvuruda bulunmamış ve ikramiye ödemesi yapılmamıştır." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:59
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