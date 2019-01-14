Son Dakika Haberleri: Milli Piyango İdaresinden 'büyük ikramiye' açıklaması

Milli Piyango İdaresinden 'büyük ikramiye' açıklaması

16 dakika önce

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "31 Aralık 2018'deki yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisi, ikramiyesini almak üzere henüz idaremize başvuruda bulunmamış ve ikramiye ödemesi yapılmamıştır.

Milli Piyango İdaresinden 'büyük ikramiye' açıklaması, System.String[]
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "31 Aralık 2018'deki yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisi, ikramiyesini almak üzere henüz idaremize başvuruda bulunmamış ve ikramiye ödemesi yapılmamıştır." denildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:59 

Aralık, Milli Piyango İdaresi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar Yağışının Esir Aldığı Karlıova'da Öğrenciler 18 Günlük Tatilin Ardından Dersbaşı Yaptı 70 Milyonluk Büyük İkramiyeyi Kazandı Ama Hala Parasını Almadı

Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı AK Parti'li Mevcut Başkan Aday Gösterilmeyince, Yüzlerce Kişi Belediye Önünde Toplanıp Sloganlar Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:15:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Piyango İdaresinden 'büyük ikramiye' açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]