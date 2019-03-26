Milli Ray Sistemi 3 Yıl İçinde Hazır Olacak

Milli ray sistemi 3 yıl içinde hazır olacak URAYSİM ile Türkiye raylı sistemlerde dışa bağımlı kalmayacak Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun: "Ekip çalışmasıyla projeyi 3 yıl içerisinde bitirme adına bir söz verelim" Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede:...

Milli ray sistemi 3 yıl içinde hazır olacak

URAYSİM ile Türkiye raylı sistemlerde dışa bağımlı kalmayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun:

"Ekip çalışmasıyla projeyi 3 yıl içerisinde bitirme adına bir söz verelim"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede:

"Türkiye gerçekten de raylı sistemler üreten bir merkez haline gelebilmesini arzu ediyoruz"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı:

"Bu proje yalnızca Eskişehir'in değil Türkiye'nin gelecekteki önemli mihenk taşlarından biri sayılabilecek projelerinden bir tanesi"



ESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, beraberlerinde bir heyetle birlikte Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya URAYSİM gündemi çerçevesinde ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye'yi raylı sistemler konusunda yurt dışına bağımlılıktan kurtaracak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'de duyurduğu Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi gündemli ziyaret sonrası rektörlük binası Senato salonunda URAYSİM'in devam eden çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenlendi.

"Ekip çalışmasıyla projeyi 3 yıl içerisinde bitirme adına bir söz verelim"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, yaptığı açıklamada, projenin en fazla 3 yıl içerisinde tamamlanacağını belirterek, "İnşallah hep beraber, birlikte, ekip çalışmasıyla yapılan bu 7-8 senelik çalışmanın sürecini belirleyecek şekilde 3 yıl içerisinde bitirme adına bir söz verelim. İnşallah 3 yılda tamamlayalım. Yurtdışına gidecek milli servetimiz gitmesin. Yurtdışından iş alalım. Teknolojik gelişmelere ayak uyduralım. 2023 vizyonumuz var. Bu vizyon sırasında hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşırken tabii ki çeken çekilen araç vesaire, hızlı tren, yüksek hızlı tren, metrolar, monoraylar vesaire bütün hepsinin testlerinin yapılacağı güzel bir merkezimiz olacak inşallah. Görünen o ki inşallah Avrupa'ya da örnek olacağız. Bildiğim kadarıyla ki öyle, yüksek hızlı tren testlerini yapacak konuma geldiğimiz zaman, Avrupa'nın birçok yerinde de üreticileri olmasına rağmen bu merkezlerin olmadığını gayet iyi biliyoruz. Hizmette sınır yok. Çalışacağız, çalışacağız, üreteceğiz. Ülkemize katkı sağlayacağız. Yani bizim bu URAYSİM'e ihtiyacımız var. Tabi bu arada hem Anadolu Üniversitemize hem Eskişehir Teknik Üniversitemize katkılarından dolayı, dünden bugüne yaptıkları çalışmalara da teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye gerçekten de raylı sistemler üreten bir merkez haline gelebilmesini arzu ediyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de, raylı sistemlerde Türkiye'nin son 10 yılda önemli yol kat ettiğini kaydederek, "Cumhurbaşkanımızın son yaptığı söylemden sonra bu artık bir proje değil, bizim için bir emir telakki edilecek yapıda görüyoruz. Türkiye gerçekten de raylı sistemler üreten bir merkez haline gelebilmesini arzu ediyoruz. Bununla ilgili her türlü, hızlı tren, yük treni, yolcu trenleri, hafif raylı araçlar, metro araçları, hepsinin üretiminde Türkiye özellikle son 10 yıl içerisinde çok ciddi mesafeler kaydetmeye başladı. Bunu kaydederken de hem devlet fabrikalarımız hem de özel sektördeki fabrikalarımız bugüne kadar çok iyi görevler almaya başladılar. Bize düşen görev bu projenin hızla tamamlanabilmesi için iyi bir yol haritası çıkarmamız. Çıkan yol haritasına uygun, gerekli altyapı yatırımlarını, eğitim yatırımları epeyce başlanılmış durumda, altyapı yatırımlarının ve ekipman yatırımlarının biran önce tamamlanarak sistemin hizmetine girmesini sağlamak" diye konuştu.

"Bu proje Türkiye'nin gelecekteki önemli mihenk taşlarından bir tanesi"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise, URAYSİM projesinin Türkiye'nin gelecekteki önemli projelerinden biri olacağına işaret ederek, "Sanayi Bakanımız Mustafa Varank ve Sanayi Bakan Yardımcımız Hasan Büyükdere beyefendi ve Ulaştırma bakan yardımcımız Selim Dursun beyefendiyle birlikte bir takım görüşmeler yaptık. Bu bağlamda özellikle 3 ana toplantı yapmıştık. Paydaşlarımızla ilgili özellikle özel sektör olsun, kamu sektörü olsun. Burada herkes, bu proje nasıl daha iyi olabilir, Eskişehir'e ve Türkiye'ye nasıl bir fayda sağlar. Çok uzun toplantılar yapıldı. Somut kararlar alındı. Nihayetinde biz de Anadolu Üniversitesi olarak projeyi belli bir aşamaya getirdik. Bu proje yalnızca Eskişehir'in değil, aynı zamanda Türkiye'nin gelecekteki önemli mihenk taşlarından biri sayılabilecek, sanayi alanında ve gelişme alanında, projelerinden bir tanesi. Öyle ki bizim dışa bağımlılığımızı azaltacak şekilde bir planlama içeriyor. Bizim üretmiş olduğumuz çeken, çekilen araçlara ilişkin projelerin dışarıya gitmemesi, bunların testinin kendi ülkemizde yapılması, maliyetlerimizin minimuma indirilmesi için böyle bir proje bizi hem heyecanlandırıyor hem de böyle bir proje için hizmet ettiğimizden dolayı bize mutluluk veriyor" şeklinde konuştu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ise, "Önümüzde büyük bir iş yığını bizleri bekliyor. Hiç kuşkusuz bu projede Anadolu Üniversitesi ile birlikte ortak hareket ediyor olacağız. Tabi sürecin tüm paydaşlarıyla birlikte. Cumhurbaşkanımızın ve değerli bakanlarımızın, bakanlık temsilcilerimizin de destekleri bizler için çok önemli ve kıymetli olacak. Cumhurbaşkanımızın Eskişehir ziyareti sırasında böyle bir sözü vermiş olması, bu projenin desteklenmesi, bu projenin hızlı bir şekilde yürütülmesi ve sonlandırılması konusundaki söylemleri bizleri gerçekten mutlu etti" dedi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dorukhan Toköz Meydan Okudu: Fransa'yı Yenmek İçin Sahaya Çıkacağız

ABD'den Türkiye'ye F-35 Teslimatına Şartlı Onay: Patriotları Almasına İhtiyacımız Var

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Üzüldüm Fakat Şaşırmadım

Galatasaray'da Mbaye Diagne Milli Maçta Sakatlandı!