Millî Şairimiz Mehmet Âkif'in dergisi Sebilürreşad 111 yaşında

50 yıl aradan sonra, Ankara merkezli ve Mehmet Âkif'in ailesinin de yer aldığı yayın kuruluyla 14 Ağustos 2016 tarihinde yeniden yayın hayatına başlayan Sebilürreşad dergisi her ayın 14'ünde çıkmakta ve abonelerine ulaştırılmakta. Yaklaşık 70 ülkeye dağıtımı yapılan ve daha çok abone sistemi ile okuruna ulaşan Sebilürreşad'ı kitapçılardan ve internet satış sitelerinden temin etmek mümkün.

Sebilürreşad'ın Ağustos 2019 tarihli sayısında, "111.yıl… İlk günkü aşk!" başlıklı yazı kaleme alan Mehmet Âkif'in torunu Selma Ersoy Argon yıldönümü vesilesiyle okurlarına şöyle seslenmekte:

"Sebilürreşad yolculuğumuzun 111. yılı. Bu ay, 1908'de Sıratımüstakim adıyla yola çıkan fikri mücadele, Sebilürreşad adını alarak kesintiler olsa da yolcuğunu sürdürüyor. Eşref Edip, Ebul Ula Mardin, Tahirul Mevlevi ve tabii ki Mehmet Akif üstadın parçalanmaya yüz tutmuş coğrafyamızın fikri ittihadı için niyetlendiği ve besmelesini attığı dergi, bugün aynı azim, ideal ve dava şuuru içinde yoluna devam ediyor. Bu sayımız Sebilürreşad'ın da doğum ayı olduğu için bir yıl dönümüdür. 2016 yılında Ankara'da yeniden besmelesi çekilen derginin, bugün yeniden yayın hayatına başladığı dördüncü yıla girerken, bir devam dergisi olarak 111. yıldayız.Allah nasip etti, dergiyi her ay aksatmadan çıkartıyoruz… Her ay bir alana dokunarak ilerliyoruz. Derdimizin çok olduğunun farkında ve idrakindeyiz. İnancımız da o yöndedir. Bu ay ana temamız Aile. Önceki ay, içinde yaşadığımız yüzyılın daralmalarına karşı "Çıkış Yolu" arayışımızı gündeme taşıdık. Tarım'dan ekonomiye, eğitimden kültüre her alana dair sözlerimizi söyledik."

Sebilürreşad'ın bu sayısında yer alan diğer yazıların başlıkları ve yazarları ise şöyle:Toplumsal kodun taşıyıcısı olarak aile! Fatih Bayhan, Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet özgürleşmesi Hakan Çakıcı,Deizmin 'Tanrı', 'İnsan' ve 'Evren' anlayışına İslâmi açıdan bakış Soner Duman, Aile! S.O.S. Abdurrahman Dilipak, Kültür üzerine mütaala Recep Garip, Bunalım çağında Müslümanların çıkış yolu Abdulaziz Tantik,Nafaka balığı İdris Günaydın, Çıkış Manifestoları IIMurat Onaran, Rahip Brunson Meselesi Fatma Toksoy, Düşmanın silahıyla kendini vurmak Müftüzâde Ahmet, Kemal Tahir'in devlet görüşü – I Cumali Ünaldı Hasannebioğlu, Osmanlı'nın Batısı – I Erdal Noyan, Müslüman'ın para ile ilişkisi Hekimoğlu İsmail, Felsefe alimi Babanzâde Ahmet Naim Mehmet Poyraz, Birazdan ölürüz Esmeralda Şahan Çoker, Allah'ın adı ve inayetiyle işe başlayan yayın: Sebilürreşad Nizameddin Duran, Beyrut sadece Beyrut'tur Serkan Yorgancılar, İlim Kendin Bilmektir… İlim, rütbelerin en büyüğüdür Ahmet Efe, Yıllar sonra şairler şiirlerini tekrar suyun şırıltısına bıraktı Cevat Akkanat, Su sesi şiir şırıltısı Mücahit Ocakden, Çocukluğum Ayşe Buluç, Güç ver Allah'ım! Bestami Yazgan, İçimizdeki anaforun kopuşu: Hasankeyf Bedran Yoldaş, Hasankeyf'e ağıt Behçet Gülenay, Zygmunt Bauman'dan küreselleşme Mustafa Okçu, Gönülden dimağa özden söze Rıfat Üçüncü, Ayakkabılar geçidi Cevat Akkanat, Hıdrellez Çocuğu Ömer Faruk Arlı, Afrika'da belgesel çekmek Batılılara mı mahsus? İbrahim Demirkan, Aile kurumunun korunması bağlamında Lut Kavmi örneği – I Muhammed Işık, II. Dönemin son yazarını ebediyete uğurladık!, Fatih Bayhan Sebîlürreşad Kudüs Günlüğü Mahmut Doğan, Toplumsal Narsisizm: Milliyetçilik – II Eftalya Fettahoğlu Emirmiran, İstanbul Sözleşmesi ve aile meselemiz Lütfi Bergen.