Milli satranççı Ekaterina Atalık, Dünya Kadın Satrancı Zirvesi'ne çevrim içi katılacak

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 4-5 Aralık'ta çevrim içi düzenlenecek Dünya Kadın Satrancı Zirvesi'nde milli satranççı Ekaterina Atalık'ın da yer alacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarihi İpek Yolu üzerinde bir ekonomik ve kültürel kuşak meydana getirme projesi çerçevesinde oluşturduğu 'Kuşak ve Yol Girişimi' kapsamında ilk defa geçen yıl düzenlendiği Dünya Kadın Satrancı Zirvesi bu sene çevrim içi yapılacak.

Açıklamada Hou Yifan, Tan Zhongyi, Kostenyuk, Stefanova, Muziçuk gibi kadın satrancının önemli isimlerinin yer alacağı turnuvada Türkiye'yi milli sporcu Ekaterina Atalık'ın temsil edeceği ifade edildi.

10 oyuncunun 9 tur döner sistem olarak on-line oynayacağı turnuvada karşılaşmalar 15 dk + 5 saniye eklemeli tempoda oynanacak. İlk gün 5 ve ertesi gün kalan 4 turun oynanacağı turnuva 4 Aralık Cuma günü TSİ 09.00'da başlayacak.