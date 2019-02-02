Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Irak Sınırının...

Milli Savunma Bakanı Akar, Beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Irak Sınırının...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Irak sınırının sıfır noktasında komandolarla bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Irak Sınırının..., System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Irak sınırının sıfır noktasında komandolarla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:06 Kaynak: AA

Irak, Salih Zeki Çolak, Hulusi Akar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın Eşi Hayatını Kaybetti Mustafa Sarıgül, Kendisini Messi'ye Benzetip Sitem Etti: Oynatmazsanız, Kaybederseniz

PKK'nın Üst Düzey İsmi Jandarmadan Kaçamadı Bakan Müjdeyi Verdi! Boron Yüzde 10 İndirimli Satılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 11:11:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Irak Sınırının...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]