Milli Savunma Bakanı Akar, Beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Irak Sınırının...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Irak sınırının sıfır noktasında komandolarla bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Irak sınırının sıfır noktasında komandolarla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:06 Kaynak: AA
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